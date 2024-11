La cantautora chilena Fran Valenzuela no logró llevarse el Latin Grammy a Mejor Canción Alternativa, compitiendo con su sencillo "Déjalo ir" del disco "Adentro" (2023), mientras que el premio fue para "El Día Que Perdí Mi Juventud" de Nathy Peluso. A pesar de esto, Valenzuela sigue en la contienda por el gramófono al Mejor álbum de Pop/Rock. La premiación se desarrolla en dos etapas, con la segunda parte programada para el jueves 14 de noviembre en Miami, donde la cantautora no pudo asistir debido a su próximo parto, aunque expresó su emoción por las nominaciones a través de sus redes sociales.

Fran Valenzuela: desde casa pero en carrera por el Latin Grammy 2025

En Mejor álbum de Pop/Rock, Francisca Valenzuela se enfrenta a “Cuando Ella Me Besó Probé A Dios” (Bruses), “Jet Love” (Conociendo Rusia), “Jay De La Cueva” (Jay De La Cueva) y “Reflejos De Lo Eterno”.

La segunda parte de la edición número 25 del Latin Grammy se llevará a cabo hoy jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en el retorno del galardón al continente luego de una premiación celebrada en 2023 en España.

Este año, a s vez, Valenzuela no pudo asistir a la ceremonia, tal como explicó en sus redes sociales. “No pude ir a los LatinGrammys -donde tenemos 2 nominaciones!- porque estoy a punto de parir. Pero eso no me impide celebrar y darlo todo”, dijo.