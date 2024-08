Te imaginas escuchar una canción que sea tan relajante que funciona casi como un ansiolítico para tu cuerpo, es decir, disminuye tu sensación de ansiedad y puede tener un efecto casi terapéutico.

Para muchos puede ser el tema favorito de su vida, ese con el que viene la tranquilidad al cuerpo y que te lleva a lugares de calma cada vez que lo escuchas.

Sin embargo, no se trata de esa canción, sino que de una en específico que se encontró a través del estudio del impacto de la música en las emociones y la salud mental.

Se trata de la investigación de un grupo de neurocientíficos que encontraron el tema perfecto para bajar tu estrés en sólo un par de minutos.

La canción más relajante del mundo

Cuando vivimos en una sociedad donde la ansiedad es uno de los principales malestares psicológicos, encontrar una canción que te aleje de esa emoción resulta alentador.

No sólo en Chile las cifras son preocupantes. De acuerdo al estudio “Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-UC”, elaborado por la Achs y el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, presentado en enero de este año, un 24,8% de las personas encuestadas exhibieron este tipo de problemas de salud mental.

Se trata de una cifra en aumento, considerando que en la medición anterior la cifra rondaba un 22,3%. y que desde 2021, cuando comenzó a realizarse el estudio, la cifra se mantiene en un rango entre 22% a 27%.

Ante cifras como esta, investigadores de la Universidad de Pensilvania se pusieron como meta encontrar cuál era el tema musical más relajante del mundo.

Según recogió Infobae, para eso, “dividieron a dos grupos de pacientes, para analizar sus respuestas cerebrales durante el proceso de anestesia local previo a una intervención quirúrgica”.

Al primer grupo le administraron midazolam, un ansiolítico del tipo benzodiazepina. El segundo grupo no recibió medicación, sino que escucharon, durante 3 minutos, la canción “Weightless” de Marconi Union.

Los resultados son sorprendentes, ya que ambos grupos presentaron porcentajes similares en la reducción de la ansiedad.

Específicamente, la canción redujo en un 65% la ansiedad de los pacientes y los niveles fisiológicos habituales en reposo, en un 53%.

Weightless, la canción más relajante

Weightless, la canción que te quita la ansiedad o el estrés según la ciencia, es creada por la banda Marconi Union.

Pero no se trata de una canción cualquiera, sino que de una colaboración realizada con terapeutas de sonido de la Academia Británica de Terapia de Sonido, consignó La Vanguardia.

Lyz Cooper, fundadora de la Academia, creo esta canción en conjunto con la banda con el objetivo de que fuera relajante, por lo que se trabajó en la calibración de los sonidos para producir algo tan simple como la calma.

Inicia con un tempo de 60 latidos por minuto, al igual que el ritmo cardiaco promedio de un adulto en reposo. Además, su ritmo desciende gradualmente hacia 50 revoluciones por minuto, con el objetivo de que el ritmo cardiaco de quien la escuche se suavice y ralentice.

Según especifica el medio español, “las frecuencias de la melodía se alinean con las ondas cerebrales del oyente y, junto con su tempo, favorece la sincronización de la frecuencia cardíaca con la música, incitando un estado de relajación, gracias a su ritmo lento, las frecuencias bajas, los sonidos de la naturaleza, notas instrumentales suaves y unos cánticos etéreos”.

De ahí que los investigadores utilizaron precisamente esta canción para realizar el estudio que se publicó e 2019 por la Penn Medicine News. se trata de una canción que te relaja tanto, que podría ser peligroso si estás al volante.

Existen canciones que te hacen feliz

Si ya escuchaste Weightless y estás relajado, quizás te preguntes si existe alguna canción que genere felicidad. La verdad es que sí, y es una muy popular.

La Universidad de Sheffield realizó una investigación con el objetivo de descubrir el impacto de distintos géneros musicales, para lo que puso a cargo al experto en psicología musical, Michael Bonshor.

El investigador declaró que la canción perfecta que te brinda felicidad debe estar en tonalidades mayores, transmitiendo una sensación de optimismo y alegría, además de estar configurada bajo una base vibrante que se entiende bajo la lógica típica de verso-estribillo-verso-estribillo, consignó IndieHoy.

Sin embargo, lo que Bonshor señala que debe haber un elemento impredecible en el tema, como por ejemplo, el cambio de una tonalidad, ya que sostienen la sensación de “tensión-alivio” musical, atrapando al oyente,

Pero, cuál es la canción más feliz, se trata de Good Vibrations, de los californianos de The Beach Boys. Lanzada en 1966, sigue la fórmula que Michael Boshnor estableció para tener una experiencia auditiva que te deja profundamente feliz.

Sin embargo, no es la única. Otros temas que están en la lista son “I Got You (I Feel Good)” de James Brown, “House Of Fun” de Madness, “Waterloo” de Abba, “Uptown Girl” de Billy Joel y “Sun Is Shining” de Bob Marley. Estas canciones pueden transformarse en tu playlist perfecta para comenzar el día.