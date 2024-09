Dominga García Huidobro, líder, guitarrista y vocalista de Föllakzoid, denunció haber sido víctima de una agresión transfóbica en Berlín, Alemania.

“Horrorizada y más que rota por tener que hacer esto”, escribió en su cuenta oficial en Instagram, donde relató con pormenores la experiencia.

“Anoche en Sameheads fui atacada violentamente por una mujer transfóbica cis, delante de todos mientras estaba parada en la fila del baño. Primero atacó mi ingle, diciendo que no tengo un coño, agarrando violentamente y rascando con sus uñas mis muslos internos”, dijo.

“Corrí a la puerta para pedir ayuda y su expulsión. Entonces se escondió cuando estábamos tratando de encontrarla para echarla. Una vez encontrada, me quedé sola otra vez sin protección frente a la abusadora, y ella atacó mi cara con sus uñas y luego me agarró del pelo arrastrándome por todo el bar delante de al menos 20 o 30 personas, mientras yo gritaba por ayuda”, agregó.

“No había policías, nadie se levantó para detenerla, y tampoco me dieron un vaso de agua después, la dejaron ir sin ninguna medida o foto de identificación… ¿Te importa? ¿Alguien? ¿O las mujeres trans sudamericanas no califican para su atención o apoyo?”, señaló, etiquetando en la publicación al sello Osàre! Editions, aparentes responsables del evento.

“Imaginen si un hombre cis le hace esto a una mujer cis. Supongo que hay diferentes tipos de mujeres aquí. Después, otra hermosa chica trans, cuyo nombre voy a proteger, también fue atacada por otra persona y nos pusimos a llorar juntas, siendo las únicas que nos abrazábamos”, compartió.

“Escribir esto es una mezcla de humillación, vergüenza y dolor y tantas cosas que no puedo procesar. Gracias a mis amigos y otros que me mantuvieron junto a mí después. No naces mujer, te conviertes en ella día a día”, cerró la líder de Föllakzoid en su publicación.

Desde SameHeads, entregaron por la misma vía su versión de los hechos: “Esto realmente nos ha asustado… No puedo imaginar lo horrible que fue esta experiencia para ti… Estoy extremadamente molesto y lo siento mucho”.

“Me pondré en contacto con todos los miembros del personal para intentar obtener algunas ideas sobre lo que salió mal con la respuesta (del equipo). Se pondrán en contacto personalmente con la víctima para ofrecerle apoyo total… Esto es absolutamente inaceptable”, detalla el escrito, sin firma individual.

Agresión transfóbica contra vocalista de Föllakzoid: El apoyo de los colegas músicos

El post en Instagram generó miles de reacciones, tanto de fans de la banda de krautrock como de amigos, colegas y seguidores de la chilena, como Arca y Peaches.

“No dejes que su odio apague tu brillo”, le escribió Arca, mientras que Merrill Beth Nisker (Peaches) agregó: “Siento mucho que te haya pasado esto. ¡Es inexcusable! Recuerda que lo que experimentaste no es un reflejo de quién eres, sino un reflejo de la ignorancia de esta persona. Mereces amor, respeto y aceptación. Hay gente que se preocupa por ti y estoy aquí para ti”.

El legendario cineasta Jim Jarmusch también reaccionó: “Lo siento mucho. Te envío amor y fuerza gigante”, escribió. Geoff Barrow, integrante de Portishead, añadió: “Oh, qué horrible. Siento mucho escuchar lo que pasó. Espero que estés bien ahora”.

Desde Chile, también le enviaron parabienes. “Te mando mucho amor”, le escribió Camila Moreno, mientras que la actriz nacional Patricia López también se sumó al apoyo: “Estoy contigo bella. Gracias por visibilizar y generar conciencia. Debemos respetarnos, sobre todo entre mujeres”. Lux Pascal, escribió: “Horrorizada con este ataque. Contigo en alma amiga”.