El error garrafal de Tomás Asta-Buruaga le permitió a La U, a través del gol de Rodrigo Contreras, triunfar de manera agónica en el Clásico Universitario 200 de la Liga de Primera.

En el último minuto de partido, el mediocampista intentó despejar un balón y generó un rebote en Daniel González, acción que le entregó en bandeja el triunfo a los azules. Apuntado fuertemente en redes sociales por su desempeño, el futbolista cruzado se desahogó a través de su cuenta de Instagram y pidió disculpas por lo ocurrido.

“Ahora, con la cabeza más fría y en un momento de mayor tranquilidad, quiero pedir disculpas a todo el equipo. Sé el esfuerzo que pusimos todos y lamento profundamente que el resultado no haya reflejado el trabajo y el compromiso que demostramos día a día”, escribió Tomás Asta-Buruaga.

En esa línea, el ex Deportes Antofagasta agregó: “En mi vida he enfrentado muchos obstáculos, y este es uno más. Tengo bien claro el error que cometí. No será el primero ni el último. Solo queda levantarse, sacudirse y seguir adelante, porque aún queda mucho camino por recorrer”.

“Voy a seguir como siempre, dando todo cada vez que me toque estar, en el lugar que me toque. Gracias a los que están siempre”, sentenció el criticado jugador que, este año, ha jugado nueve partidos -en su mayoría viniendo desde la banca- con la camiseta de Universidad Católica.