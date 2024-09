El freestyler local El Menor se coronó campeón de la Final Nacional de la Red Bull Batalla.

La instancia se desarrolló el sábado en Estación Mapocho, donde miles de espectadores se congregaron alrededor de la competencia local.

Con ese telón de fondo, y tras múltiples participaciones en años anteriores, El Menor (21 años) se impuso a Teorema, en una intensa final que tuvo dos réplicas.

El evento contó con la participación de Cayu como host, DJ Atenea a cargo de las tornamesas y un jurado compuesto por el excampeón internacional Invert, Inefable y Onírico.

El camino de El Menor para coronarse campeón nacional

Los Cuartos de Final fueron los siguientes: Nitro vs Esezeta, Marcelo vs El Menor, Nait vs Nano, y Pepe Grillo contra Teorema. A la semifinal, clasificaron Nitro, El Menor, Nano y Teorema. Nano obtuvo el cuarto lugar, mientras que Nitro el tercero.

Tras bajar del escenario, El Menor, oriundo de Coquimbo, señaló: “Me siento súper emocionado, creo que me lo merezco, ya que llevo varios años intentándolo. Creo que está bien que haya sido hoy y no el año pasado ni antepasado, este era el año… Así lo siento”.

Sobre cómo se preparó, agregó: “No tengo un método de entrenamiento más que mentalizarme como loco, pensar que voy a ganar y decretarlo. Pensé que la final iba a ser con Nitro por cómo se dio la semifinal, pero feliz que haya sido con Teorema”.

El Menor representará a Chile en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en Madrid, España.