La cantante argentina Emilia Mernes no pudo contener las lágrimas al percatarse de una pancarta que llevaron sus fans a un show en Guadalajara, México.

La secuencia, registrada y viralizada por el público presente, ocurrió en el marco de la gira “.mp3 Tour”, que por estos días recorre Latinoamérica y muy pronto Chile (25 de noviembre en Movistar Arena).

En el video, vemos cómo la trasandina se acerca a la fan para leer su pancarta y, en el acto, abrazarla desconsoladamente, ante la sorpresa de la audiencia. Pero, ¿qué decía la pancarta?

Emilia Mernes llora en Guadalajara

El momento ocurrió cuando se escuchaba “Guerrero.mp3”, una de las canciones de su álbum “.MP3” (2023). El tema, célebre entre sus fans, es una composición que Emilia dedicó a su padre.

“Casi te perdía / Me aferré a ser fuerte / Y le recé a Dios / Para no perderte / Si yo era tu ángel / O eso me decías / Si te faltan fuerzas / Yo te doy las mías”, reza el inicio de la composición.

Quizás fue este detalle lírico el que gatilló la efusiva reacción de la argentina. De acuerdo al video en cuestión, parte de la pancarta decía “Mi guerrera falleció”. La respuesta de Emilia fue rápida, instantánea e intuitiva: “Te amo”, le respondió visiblemente afectada.

Por ahora, la artista continúa de gira por México, donde se presentará en Mérida (Yucatán) este 22 de agosto. En los próximos días (29 de agosto), a su vez, presentará una nueva colaboración musical, esta vez con su colega española Ana Mena.