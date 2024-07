El actor Johnny Depp fue uno de los invitados estelares de la celebración por los 30 años en la industria musical de Andrea Bocelli. El maratónico evento, que finalizó anoche, incluyó tres conciertos que se desarrollaron en tres días (15, 17 y 19 de julio).

En escena, con guitarra en mano, el estadounidense se unió al tenor para una versión en vivo de ‘En Aranjuez Con Tu Amor’, pieza que en 2020 ambos interpretaron junto a Jeff Beck casi tres años antes que el guitarrista falleciera.

Un extracto del momento fue compartido en las cuentas oficiales del artista italiano, el gran anfitrión de “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, que se realizó en el Teatro del Silenzio (La Toscana, Italia).

Depp, sin embargo, no fue la única celebridad internacional que participó del festejo. Figuras de la talla de Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe y Brian May (Queen), también fueron parte de los recitales.

A ellos se sumaron David Foster, Sofia Carson, Zucchero, Plácido Domingo, José Carreras, Christian Nodal, Lang Lang, Nadine Sierra, Eros Ramazzotti, Laura Pausini y, desde luego, Matteo Bocelli su hijo.

El Teatro del Silenzio, el anfiteatro al aire libre donde se realizó la tríada de shows, está emplazado en la comuna natal de Bocelli, Lajatic, y fue construido gracias a la gestión del tenor con las autoridades locales.

Desde 2006 a 2019, en julio y consecutivamente, Andeea Bocelli ofreció todos los años un concierto acompañado de artistas invitados. En los demás meses del calendario, el recinto permanece en silencio, tal como lo indica su nombre.

