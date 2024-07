Una curiosa situación ocurrió el fin de semana en el festival Glastonbury 2024, donde Louis Tomlinson, el ex One Direction, sorprendió a todos al ofrecer un televisor para ver el partido entre Inglaterra y Eslovaquia por la Eurocopa.

De acuerdo a un reporte del matutino inglés The Guardian, el cantante apareció ayer, en la última jornada del evento, no sólo con un televisor, sino también con un generador de energía, un soporte para el electrodoméstico y un dongle para configurar la señal.

La ocurrencia de Tomlinson no fue azarosa: días antes del inicio del evento, Glastonbury informó que este año el festival no proyectaría la Eurocopa en sus escenarios, hecho que obligó a tomar medidas serias al respecto.

Durante el emocionante duelo deportivo (que se definió en el alargue), la TV de Tomlinson reunió a decenas de fanáticos alrededor del partido, el cual Inglaterra terminó ganando 2-1 en su paso a Cuartos de Final.

“Es la segunda pantalla que compré. La primera se rompió. No iba a atribuirme el mérito si perdíamos en el tiempo reglamentario, pero ahora que hemos empatado estoy feliz de poder hacerlo”, comentó el artista antes de la prórroga, cuando el futuro de Inglaterra era incierto.

Este año, el cartel de Glastonbury, considerado uno de los festivales de música más influyentes y longevos del orbe (su primera edición data de 1970), fue presidido por Coldplay y Dua Lipa, pero también incluyó a Shania Twain, SZA, Cyndi Lauper, Paloma Faith, Olivia Dean, Avril Lavigne y Jessie Ware entre más de 100 nombres.

LCD Soundsystem, PJ Harvey, Bombay Bicycle Club, Jamie XX, Jungle, Disclosure, The National, Idles, Gossip, Justice, James Blake, Sleaford Mods, King Krule, Janelle Monáe, Little Simz, Two Door Cinema Club, Fontaines D.C y Camila Cabello, también fueron parte del evento.

Glastonbury doesn't show football. But in one of the campsites, someone set up a flatscreen to screen the England match.

That someone was Louis Tomlinson, from One Direction. He spoke to @katierazz after England's win. pic.twitter.com/rIGNF2EhET

— Mark Savage (@mrdiscopop) June 30, 2024