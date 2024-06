La selección de fútbol de Inglaterra jugará este domingo (12:00 horas) en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen ante el combinado de Eslovaquia para los octavos de final de la Eurocopa masculina, un partido donde los ingleses querrán mejorar sus prestaciones y acallar las críticas, frente a un rival con poco que perder a estas alturas.

Tanto los ‘Three Lions’ como el conjunto eslovaco han ido de más a menos en esta Euro. Después de vencer por 0-1 en sus respectivos debuts, Inglaterra a Serbia y Eslovaquia a Bélgica, ninguno ha vuelto a ganar en este torneo por tierras alemanas. A los británicos, por lo menos, le sirvieron dos empates posteriores para ocupar el liderato del Grupo C.

