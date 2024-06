El actor británico Joe Alwyn habló sobre su quiebre sentimental con Taylor Swift, que inspiró el álbum "The Tortured Poets Department" de la cantante, calificando la ruptura como algo difícil de superar tras una relación de más de seis años y medio. Alwyn expresó que la situación se volvió pública de manera repentina, generando especulaciones en medios y redes sociales.

El actor británico Joe Alwyn se refirió a su quiebre sentimental con Taylor Swift, hecho que inspiró el elogiado último álbum de la cantante: “The Tortured Poets Department” (2024)

“Fue algo difícil de superar”, aseguró en diálogo con el periódico inglés The Times a casi un año de la ruptura amorosa, que desde la publicación del disco ha vuelto a la palestra tras una serie de supuestas revelaciones sobre el noviazgo.

“Espero que todos puedan sentir empatía y comprender las dificultades que surgen al final de una relación larga, amorosa y totalmente comprometida de más de seis años y medio”, explicó.

“Eso es algo difícil de manejar. Lo que es inusual y anormal en esta situación es que, una semana después, de repente, sea de dominio público y el mundo exterior pueda opinar”, apuntó el intérprete, quien aseguró que el quiebre se produjo sólo días antes que se diera a conocer por Entertainment Weekly.

“Así que de repente tienes algo muy real arrojado a un espacio muy irreal: los tabloides, las redes sociales, la prensa, donde luego lo diseccionan, especulan y lo deforman hasta quedar irreconocible”, dijo.

“Y la verdad es que, hasta ese último punto, siempre va a haber una brecha entre lo que sé y lo que se dice. He hecho las paces con eso”, agregó.

De acuerdo a su relato, la pareja había acordado mantener en secreto los detalles de la relación. “Nunca fue algo que se pudiera mercantilizar y no veo ninguna razón para cambiar eso ahora… Esto también fue hace poco más de un año y me siento afortunado de estar en un gran lugar de mi vida, profesional y personalmente. Me siento muy bien”, comentó.

Sobre esto último, Alwyn no quiso responder si había escuchado “The Tortured Poets Department”, disco donde los fans de Swift aseguran reconocer mensajes hacia él y Matty Healy, sus dos últimas exparejas.

“Bueno, como dije, siempre habrá una brecha entre lo que sé y lo que se dice”, fue su respuesta.

Tampoco quiso hablar sobre si estaba saliendo actualmente con alguien: “Estoy seguro de que puedes entender, dado el nivel de ruido y escrutinio sobre mi relación pasada, por qué no querría hacerlo”.