El próximo 17 de septiembre, el Estadio Santa Laura será testigo de un evento sin precedentes: las legendarias bandas de rock Journey y Deep Purple se presentarán juntas por primera vez en Chile.

La preventa de entradas, que ofrecerá un 20% de descuento con cualquier medio de pago, comenzará el lunes 10 de junio a las 11:00 horas a través del sistema PuntoTicket.

Dicha oferta estará disponible durante 24 horas o hasta agotar el 30% de la capacidad del recinto. La venta general se abrirá una vez concluida la preventa, y se advierte a los compradores que sólo las entradas adquiridas a través de los canales oficiales están autorizadas.

Journey y Deep Purple por primera vez juntas en Chile

Ambas bandas llegan con antecedentes de presentaciones memorables en Chile. Journey hizo su debut en el país en el Festival de Viña del Mar 2008, con una actuación que se convirtió en una de las más vendidas del certamen.

Deep Purple, por su parte, impactó al público y la crítica en el Masters of Rock 2023, donde incluyeron un emotivo fragmento de “Gracias a la vida” de Violeta Parra.

El concierto del 17 de septiembre también marcará el regreso de Journey a Chile después de 13 años. La última vez que se presentaron fue en 2011 en el Movistar Arena, donde interpretaron éxitos como “Any Way You Want It“, “Faithfully“, “Open Arms” y “Lights“.

Actualmente, Journey celebra 50 años de trayectoria y su retorno promete ser un hito para sus seguidores chilenos.

Deep Purple, con más de 55 años de carrera, es una de las bandas más influyentes del rock y el heavy metal. Han vendido más de 150 millones de discos a nivel mundial y sus giras los han llevado a los escenarios más importantes del planeta.

Este encuentro único entre Journey y Deep Purple se da en el marco de su participación en Rock in Rio 2024, donde ambos serán cabezas de cartel.

Journey, además, cuenta con 19 sencillos en el Top 40, 25 Discos de Oro y Platino, y ventas que superan los 100 millones de álbumes en todo el mundo. Su disco “Greatest Hits” ha permanecido 800 semanas en el Billboard 200, una hazaña que sólo tres discos han logrado en la historia.