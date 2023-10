Buenas noticias para los fanáticos del heavy metal: Iron Maiden regresará a Chile el 2024.Según confirmó la productora a cargo, DG Medios, la banda británica se presentará próximamente en el Estadio Nacional.

La presentación será el 27 de noviembre del otro año, en el recinto que ya los ha acogido antes en cuatro oportunidades, la última vez en 2019 como parte de la gira mundial ‘Legacy Of The Beast World Tour’, donde agotaron entradas.

‘Future Past Tour’ es el nombre del recorrido que está haciendo la Doncella de Hierro por Europa, el oeste de Canadá y el reciente PowerTrip Festival de California, la que también llegará a Chile en 2024.

Iron Maiden confirma fecha en Chile

Ya productora DG Medios había hecho un adelanto en redes sociales que encendió las expectativas de los fanáticos. ¿Sería ACDC, Iron Maiden u otra banda? Los que apostaron por la banda fundada por Steve Harris dieron en el clavo.

Al respecto, el artista dijo: “Estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más! En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos en 2024″.

Además, el manager de la banda británica, Rod Smallwood, comentó: “The Future Past Tour es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho nunca y tocar tanto material nuevo como canciones que no se han tocado en muchos años, con una mezcla de las favoritas de los fans, ha sido una gran experiencia. ¡El Estadio Nacional, y Chile, es indiscutiblemente uno de nuestros lugares favoritos para tocar en cualquier parte del planeta! No veo la hora“.

Venta de entradas

¡Anota en el calendario las siguientes fechas! La preventa fans se realizará desde el lunes 30 de Octubre a la 12:00 horas hasta el martes 31 a las 12:00 horas o hasta agotar stock (6.100 tickets).

Los tickets online para el concierto de Iron Maiden estarán disponibles el martes 31 de octubre a las 12:00 horas para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Scotiabank, hasta el jueves 2 de noviembre hasta las 12:00 horas o hasta agotar stock (34.000 entradas).

En tanto, la venta general iniciará a las 12:01 horas del jueves 2 de noviembre de este año, disponibles en Ticket Master.

Los precios van desde los 40.775 pesos chilenos a 174.750 pesos chilenos, incluyendo el cargo por servicio. Revísalos aquí.