Madonna ha vuelto a conquistar al mundo con el debut de la postergada gira internacional donde celebra sus 40 años de carrera. Se trata del “The Celebration Tour”, show que tras sus primeras fechas en Londres genera múltiples elogios y augurios alrededor de la “Reina del Pop”. Una tendencia para nada habitual en la relación entre la artista y la crítica.

La gira arrancó el sábado en el recinto londinense 02, donde ofreció cuatro recitales con entradas agotadas. En el escenario, presentó más de 40 canciones. ¿La elegida para inaugurar la lista? El hit de 1998 “Nothing Really Matters”.

Canciones como “Into The Groove”, “Holiday’, “Open Your Heart” y “Like A Prayer”, además de un homenaje a las víctimas del Sida (“Live To Tell”) y a sus sufridos orígenes en Nueva York (““Burning Up”), son parte del espectáculo, que ha sido descrito por su director musical, Stuart Price, como “un documental a través de su vasta carrera” y un homenaje a la ciudad que vio nacer el mito: Nueva York.

“The Celebration Tour’es como ver a Madonna lidiando con su vida y su legado en tiempo real: de niña huérfana a madre de seis hijos, de estafadora punky a ícono del pop, de advenediza provocativa a dama, querida y castigada al mismo tiempo”, escribió el portal especializado NME.

“Todo esto es un emocionante recordatorio de que Madonna no es sólo una estrella del pop, sino también una fuerza cultural que realmente cambió el mundo al rebelarse contra lo que la sociedad esperaba de las mujeres. Eso es algo que vale la pena celebrar de forma deslumbrante, dinámica y a veces un poco desconcertante… No la aceptarías de otra manera”, agrega la reseña, que califica el recital con 5 de 5 estrellas.

El portal Pitchfork, por su parte, tampoco escatimó elogios en un artículo titulado “The Celebration Tour de Madonna es más que otro espectáculo de grandes éxitos”.

“La primera gira de Madonna en siete años hizo honor a su nombre, como una celebración tanto de su notable arte como del hecho que: sí, todavía canta y baila, a pesar de que casi todos sus contemporáneos están retirados, muertos o relegados a los viejos tiempos”, detalla la crónica.

“La mujer de 65 años estuvo a punto de morir a principios de año, después que una infección bacteriana la llevara al hospital. Si bien no abordó su enfermedad directamente en el show del martes, sí parecía sinceramente agradecida de ver a 20.000 admiradores mirándola. ‘Gracias por estar ahí conmigo, lo aprecio’, dijo, antes de volver al modo Madonna: ‘Ya basta de esta mierda sentimental"”, agrega el texto.

En relación a las canciones escogidas, desde Londres aplaudieron la curatoría. “Si bien no faltaron clásicos queridos, a menudo parecía que Madonna intentaba juzgar la trayectoria de su propia carrera, que ha experimentado más altibajos que casi cualquier otro artista de su tipo”.

“Los mayores éxitos de cada uno de sus discos a menudo se evitaron en favor de otros sencillos que no eran tan dominantes comercialmente: “Nothing Really Matters” de Ray of Light en lugar de “Frozen”; “Into the Groove” y “Burning Up” pero no “Borderline” o “Material Girl”; “Bedtime Story” y “Rain”, pero no “Take a Bow”, su éxito más antiguo en las listas estadounidenses”, apuntan.

Madonna y “The Celebration Tour”: “Tiene un renovado apetito por la conexión humana”

En The Independent, Helen Brown escribió: “He asistido a un par de espectáculos de Madonna en estadios, más robóticos en el pasado, sintiéndome como si estuviera ante una presentación de PowerPoint de siete cifras. Pero a sus 65 años, la mujer que una vez cantó que quería ‘conquistar y entregarse y despreciar’ al mundo, tiene un renovado apetito por la conexión humana”.

Desde la BBC, se sumaron a las loas: “Madonna se mostró y sonó increíble en todo momento, pasando de una elaborada escenografía a la siguiente con convicción y poder”.

Tras sus presentaciones en Londres, seguirán fechas en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Las fechas para Chile y Latinoamérica, por el momento, aún no son anunciadas.