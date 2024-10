Durante el pasado fin de semana, se reportó la muerte del instructor de vuelo de Tom Cruise en “Top Gun: Maverick”, tras chocar su avión durante una acrobacia aérea.

El trágico accidente aéreo ocurrió el domingo durante la Expo Aeroespacial, en el Aeropuerto Internacional de Las Cruces, Nuevo México, donde murió, Charles Thomas ‘Chuck’ Coleman, un piloto experimentado y reconocido en el mundo de las acrobacias aéreas.

El aviador, quien era el único ocupante de la aeronave ‘Extra Flugzeugbau EA300’, se estrelló alrededor de las 2:30 p.m. Por ello, las autoridades locales decidieron cancelar el espectáculo.

‘Chuck’ Coleman fue miembro de la Sociedad de Pilotos de Pruebas Experimentales, una organización que agrupa a los mejores aviadores de prueba del mundo.

Con más de 10 mil horas de vuelo y una vasta experiencia como ingeniero, piloto acrobático y piloto de pruebas; Coleman se había ganado un lugar en la industria de la aviación.

Su carrera incluyó la participación en cientos de espectáculos aéreos y miles de vuelos en aeronaves acrobáticas.

Además, fue el instructor de vuelo acrobático para los actores de la película “Top Gun: Maverick” en 2022, donde realizó más de 100 vuelos para prepararlos en aviones F-18 Hornet, de la Marina de los Estados Unidos.

Antes del estreno de la película, Coleman explicó que el propósito del entrenamiento no era solo lograr que los actores se sintieran cómodos volando, sino que pudieran transmitir de manera realista la experiencia de estar en una aeronave militar a gran velocidad.

Tras el accidente, el actor, Miles Teller, rindió un homenaje a Coleman a través de su cuenta de X. “Descansa en paz, Chuck Coleman. Chuck fue nuestro instructor de vuelo acrobático y fundamental en nuestra preparación para Top Gun: Maverick”, muestra la publicación.

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz

— Miles Teller (@Miles_Teller) October 21, 2024