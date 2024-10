Damián Pizarro, exdelantero de Colo Colo, aún no ha podido debutar con Udinese en Italia junto a Alexis Sánchez, debido a una operación que retrasó su participación. Tras tres meses de inactividad por la extirpación de un quiste óseo, el chileno se encuentra en proceso de recuperación para encontrar una mejor condición física, mientras el DT Kosta Runjaic espera su regreso para integrarlo al equipo lleno de talento encabezado por Sánchez.

Uno de los jugadores que permanece sin debutar en el Viejo Continente es Damián Pizarro, exdelantero de Colo Colo que dio un gigantesco paso en su carrera y arribó hasta Italia para ser el nuevo atacante de Udinese junto a Alexis Sánchez.

No obstante, sus primeros pasos en Europa no han sido los esperados y tras tres meses transcurridos, el artillero no ha podido debutar con la camiseta ‘Bianconeri’.

Esto debido a que en las primeras semanas de su llegada a la ‘Bota Europea’, Damián Pizarro debió ser operado, lo que ha derivado en que el chileno aún no juegue ni debute, algo que tiene cansado al DT de Udinese, Kosta Runjaic, quien aseguró que “todavía tiene mucho trabajo por hacer porque no tiene ritmo”.

Ahora, fue el medio partidario al elenco del Friuli, Calcio Udinese, quienes aseguraron que “actualmente está recuperándose luego de una paralización obligada de tres meses debido a la extirpación de un quiste óseo”.

Fue ahí donde detallaron que “es una situación que hay que seguir con mucha atención, pero el chileno parece cada vez más cerca de regresar: el delantero centro, sin embargo, tendrá que encontrar una mejor condición atlética”.

Una dura realidad con la que tiene que luchar Damián Pizarro para intentar debutar de manera oficial con la camiseta de Udinese y abrirse paso entre una plantilla cargada de brillantes jugadores en donde emerge la figura de Alexis Sánchez.