La actriz Hannah Murray, reconocida por sus papeles en Skins y Game of Thrones, se prepara para lanzar sus memorias tituladas "The Make-Believe", donde revelará una experiencia peligrosa con una supuesta secta de bienestar en 2017, que afectó su salud mental y la llevó a ser internada. Tras su papel en Game of Thrones, Murray, de 35 años, decidió apartarse de la actuación para enfocarse en la escritura. Se espera que el libro se publique en el Reino Unido a mediados de 2025.