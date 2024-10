LeBron James y su hijo, Bronny James, hicieron historia este martes a en la NBA al convertirse en el primer dúo padre-hijo que juega al mismo tiempo un partido oficial de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Ambos con la camiseta de Los Angeles Lakers, LeBron (titular) y Bronny (suplente) lograron ese hito cuando entraron juntos a la cancha desde el banquillo con 4.00 en el segundo cuarto del partido contra los Minnesota Timberwolves.

De 39 años (cumple 40 en diciembre) y ya en su temporada 22 en la liga, LeBron, que es el máximo anotador de la historia de la NBA, había expresado en repetidas ocasiones su sueño de compartir cancha algún día junto a su hijo.

Bronny, de 20 años, fue escogido en el puesto 55 del último Draft por los Lakers.

El pasado 6 de octubre, los James ya jugaron juntos con la franquicia de púrpura y oro en un amistoso de pretemporada de la NBA, pero esta vez fue la primera en un partido oficial.

Tras el partido, LeBron James afirmó a la cadena TNT Sports que “es la familia, siempre ha sido la familia por encima de todo”.

“Yo he perdido mucho tiempo (con la familia) por esta liga y por compromisos con la liga: viajando, perdiéndome muchas de sus cosas. Así que poder tener este momento, en el que todavía estoy trabajando y puedo trabajar junto a mi hijo, es uno de los regalos más grandes que he podido tener de quien está arriba. Voy a aprovecharlo al máximo”, agregó el ‘King’.

Por su parte, Bronny dijo sentirse “extremadamente agradecido” por la “increíble oportunidad” de haber debutado en la NBA y por haberlo hecho de la mano de su padre. “Es un momento loco que nunca olvidaré”, indicó.

"It's always been family over everything" – LeBron

"That's a crazy moment I'll never forget" – Bronny pic.twitter.com/ESeJ2lrf1M

— NBA (@NBA) October 23, 2024