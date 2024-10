Una persona murió y decenas han enfermado en Estados Unidos a raíz de un brote de la bacteria “Escherichia coli” relacionado con las hamburguesas de McDonald’s conocidas como “Cuarto de Libra”, informaron el martes (22.10.2024) los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (EEUU).

El foco, que comenzó a finales de septiembre, se extendió por 10 estados del oeste; con la mayoría de los 49 casos concentrados en Colorado y Nebraska, según la agencia sanitaria.

Las acciones de la cadena de comida rápida cayeron más de un 8% en Wall Street en las operaciones posteriores al anuncio.

Un total de 10 personas han sido hospitalizadas, entre ellas un niño con síndrome urémico hemolítico, una enfermedad grave que daña los vasos sanguíneos de los riñones. “Una persona mayor de Colorado falleció”, señala un comunicado de los CDC.

The CDC said everyone they interviewed has reported eating at McDonald’s before their illness started, and most specifically mentioned eating a Quarter Pounder hamburger. https://t.co/Lgqu9BCN7L pic.twitter.com/8DeNHKanbB

— WBRC 6 News (@WBRCnews) October 22, 2024