El reconocido youtuber que alcanzó su peak en la década del 2010 con sus controversiales videos de bromas y su participación en ideas virales, ha cambiado su camino para convertirse en algo que siempre había querido hacer: dedicarse a la música bajo el nombre de Joji.

Aunque el camino ha sido complejo frente a la sombra de Pink Guy y Filthy Frank, la imagen del músico tras el hit “Slow dancing in the dark” ha demostrado que un talento innato en el mundo musical se puede cambiar el rumbo de su carrera.

Así es como se presentó al mundo como Joji, uno de los artistas asiáticos más populares de la era digital, alcanzando el puesto N°83 de los músicos más escuchados en Spotify del mundo.

¿Quién es Joji?

George Kusunoki Miller, es un artista australiano-japonés que se hizo conocido por subir videos en su época de estudiante universitario, creando dos personajes hilarantes: Pink Guy, el cual destacaba por usar un traje zentai completamente rosado; Filthy Frank, el cual destacaba por sus actuaciones burlescas e irónicas en diversas situaciones.

Su popularidad comenzó a tomar notoriedad cuando con su grupo de amigos grabaron un video bailando la canción “Harlem Shake“, el cual se volvió viral a nivel mundial. Así comenzó uno de los desafíos bailables más populares de la década, incluso siendo copiado por famosos y otros músicos.

Así dedicó su tiempo en la universidad para estos personajes, alcanzando más de 7 millones de suscriptores en su canal “TVFilthyFrank”. Ya en el año 2012, George publicó un video donde revelaba su identidad como un joven universitario de 20 años, quien se encontraba con altos niveles de estrés.

Este estrés le provocó un desorden neuronal, provocándole ataques de epilepsia, lo que aclaró en un video ya que debía tomar medicamentos para su tratamiento.

La separación de sus personajes

Aunque en sus videos de YouTube, ya demostraba su interés en la música, incluso produciendo canciones bajo el personaje de Pink Guy, Joji decidió dar un paso al lado sobre sus proyectos audiovisuales. La decisión fue tomada por el artista en 2017, publicando un comunicado respecto a esta decisión.

Allí mencionaba que desafortunadamente, ya no sentía que disfrutaba produciendo contenido y que por varios problemas serios de salud, como su condición neurálgica y un daño en el tejido de su garganta, iba a alejarse de este contenido.

comillas “This decision is final. I really can’t express just how grateful I am to you all, nor will I ever forget the relationship that we had together”. - Joji

El 3 de noviembre de ese año, Joji lanza su primer material musical bajo este nuevo pseudónimo. In Tongues se transformó en su primer EP, conteniendo sencillos exitosos en su primera reproducción como “Will He” o “worldstar money (interlude)”.

Debut en su carrera musical

Su debut trajo bastante atención en los medios al ser un proyecto muy diferente al que fue conocido, incluso hubo gente que intentó cancelarlo debido al contenido que hacia en su pasado.

Esto no generó más que atención en su música, estrenando en 2018 su canción más popular “Slow dancing in the dark” bajo el sello musical 88rising, la cual está por alcanzar el billón de reproducciones en Spotify. Debido a la atención de su sencillo incluido en su disco BALLADS 1, logró que este estuviera en el N°1 de los Billboard Top R&B/Hip Hop Albums Chart

Con este peak, Joji comenzó a agendar diversas fechas para conciertos tanto en Europa como en América del Norte, demostrando su talento como música y dejando de lado su pasado como youtuber.

Éxito consolidado

Luego del lanzamiento de In Tongues (Deluxe) en 2018, la consolidación con BALLADS 1 (2018) y el éxito de culto tras Nectar (2020), Joji estrenó el 4 de noviembre su último disco SMITHEREENS, acompañado de la triste balada “Glimpse of Us”

Para promocionar su nuevo disco, Joji estuvo previamente de tour por parte de Estados Unidos y Canadá durante septiembre y octubre, para volver a los escenarios con fechas agendadas durante diciembre en Indonesia, Tailandia, Filipinas, Nueva Zelanda y Australia según su página oficial.