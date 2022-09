Hoy, en el Estadio de Wembley en Londres, se llevará a cabo la primera fecha del Taylor Hawkins Tribute Concert, evento musical que conmemorará la memoria del fallecido baterista de Foo Fighters con múltiples invitados.

Dave Grohl, líder de la banda estadounidense, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes: “Esta noche estamos aquí para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro amigo y hermano Taylor Hawkins”, dijo evidentemente emocionado tras recibir una ovación del estadio.

Dirigido por Joel Gallen y bajo la producción de Emer Patten, el festival tendrá no sólo a los excompañeros del músico, sino también a artistas como Liam Gallagher, Geddy Lee y Alex Lifeson (Rush), Roger Taylor y Brian May (Queen), Stewart Copeland (The Police), Chris Chaney (Jane’s Addiction), Joshua Homme (Queens of the Stone Age) y Chrissie Hynde (The Pretenders), entre otros.

A ellos se sumará el comediante Dave Chappelle, Supergrass, Mark Ronson, Wolfgang Van Halen, Omar Hakim y miembros de la banda de covers de Hawkins, Chevy Metal.

Si bien por estas horas se lleva a cabo una transmisión vía streaming para los suscriptores de Paramount+, el encuentro también está siendo transmitido por YouTube mediante una de las señales de MTV.

Para los suscriptores latinoamericanos de la plataforma de streaming, el concierto estará disponible en formato on-demand a partir de este domingo 4 de septiembre.

La cita, organizada por la familia Hawkins en alianza con Foo Fighters, pretende honrar “la memoria y la música de una leyenda del rock en todo el mundo”, además de reunir fondos para las organizaciones Music Support y Music Cares dedicadas al cuidado de la salud mental.

Sigue la transmisión en directo, aquí: