La labor de un crítico de cine es una tarea que por momentos se torna ingrata. En especial, si el crítico pertenece al país de la película a comentar, y en Chile no se escapa a ello.

Por Erwin Vera Salazar

Hay quienes dicen que no se debe comentar o hacer alarde de los puntos negativo de una cinta, en particular en un país en donde poner en marcha una realización audiovisual es una tarea compleja (principalmente sin el apoyo de una casa productora de renombre).

Sin embargo, el explorar en las narrativas cinematográficas que nos presentan nuestros cineastas o el ahondar en las problemáticas de los diversos estrenos criollos para saber “como vamos”, respecto a otros países, resulta necesario no solo para decidir si vamos o no a una sala de cine. También lo es para estar al tanto de como lo estamos haciendo y mejorar el producto, algo básico de un constante aprendizaje.

En el libro Cine Chileno del siglo XXI – ¿Qué película te gustaría volver a ver? (Ediciones Tacitas, 2020) se reúne una serie de recopilaciones de críticas en donde el periodista y crítico de cine, Ernesto Ayala, comenta las películas que él volvería a ver, señala a sus directores favoritos y, también, ahonda en la distancia entre el público y el cine nacional. Las críticas comprenden publicaciones escritas entre los años 2003 y 2019 en el diario El Mercurio, específicamente en el suplemento Artes y Letras de dicho diario.

El cine de festival y el cine masivo

Riguroso y muy bien escrito por Ayala, el libro transita por nuestra cinematografía a la vez que hace patente su estado de salud sin concesiones. Como él mismo dice, “Mientras el cine chileno crece en reconocimiento internacional, este se muestra desconectado con el público chileno”, lo que es una señal palpable del “mucho laurel y poco público” que existe en las producciones locales, demostrando una distancia entre “el cine de festival y el cine masivo”.

En una entrevista realizada a Ernesto Ayala por este humilde servidor (a propósito de la publicación del libro que hoy nos convoca), el crítico señalaba que entre los puntos que dan respaldo a la tesis de la poca conexión entre público y cine nacional, se pueden encontrar por ejemplo: Un cine con protagonistas antipáticos, falta de humor, ausencia de héroes y personajes estereotipados. Como el mismo Ayala indica, al parecer los cineastas “Filman a gente que odian o que encuentran detestable o miserable”, lo que se deja ver en películas como “El club” o “Tony Manero”, de Pablo Larraín. El crítico agrega: “He intentado apreciarlo de manera desapegada y objetiva, pero no logro entrar”.

Dicen que me carga el cine chileno

Sin embargo, y respecto a lo anterior, Ernesto Ayala recalca: “Cuando me dicen que me carga el cine chileno, no es cierto. Cuando hay buenas películas, las defiendo”, y debo decir que en este libo sin duda se nota, ya que en las 59 críticas de filmes chilenos realizadas (que forman parte de este libro) destaca a diversas películas que muchos pasaron por alto y que lamentablemente se perdieron entre los estrenos.

Por otro lado, en la mencionada entrevista al igual como lo hace en el libro, el crítico también habla de su gusto por los documentales y cómo estos, además de destacar, han creado mayor conexión con el público a diferencia de la ficción.

Entre sus documentales favoritos subrayaba los filmes Los Castores (Nicolas Medina y Antonio Luco, 2014), Crónica de un comité (Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda, 2014), y El otro día (Ignacio Agüero, 2012). “Me suelo encontrar con más sorpresas en películas documentales que en ficciones”, indica Ayala.

El crítico señala que entre las películas que él volvería a ver se encuentran: “Y las vacas vuelan” de Fernando Lavanderos; (tremenda película y sin nada de prensa), “Educación física” de Pablo Cerda, “El circuito de Román” de Sebastián Brahm, “Santiago violenta” de Ernesto Díaz y “La Once” de Maite Alberdi entre otras.

Lo que sucede es que en el cine chileno hay distintas propuestas, unas radicales, otras formales y producciones pequeñas que no tuvieron mucha exposición. Sin embargo, en el libro Cine Chileno del Siglo XXI – ¿Qué película volverías a ver?, el autor nos entrega diversas narrativas para que las podamos redescubrir.

… Y tú, ¿qué película volverías a ver?

Cine Chileno del siglo XXI: ¿Qué película te gustaría volver a ver?

Ernesto Ayala

Ediciones Tácitas

2020