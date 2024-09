Descampados / Wastelands es una video instalación multicanal de Claudia del Fierro que explora la historia del extractivismo que afecta a un sector de la región de Arica y Parinacota, al extremo norte de Chile, importante nodo comercial con memorias locales e historias situadas. La exposición despliega una plataforma de imágenes, testimonios, archivos y paisajes en formato de video ensayo.

Descampados se exhibe desde el 23 de agosto en Studio 44 en Estocolmo, Suecia, y se mantendrá hasta el 15 de septiembre.

Descampados

El punto de partida de este proyecto es la historia reciente de una zona ubicada en el límite oriente del radio urbano de Arica que ha sufrido una catástrofe socio ambiental, a raíz del depósito de 20.000 toneladas de residuos mineros tóxicos -plomo y arsénico, entre otros- que la empresa minera sueca Boliden exportó desde Skellefthamn hacia Chile, entre 1984 y 1989.

A principios de la década de 1990, el gobierno democrático recién instalado en Chile procedió a construir proyectos de vivienda social en el sector. Los nuevos pobladores de Los Industriales, Cerro Chuño y los vecinos de Sica Sica desconocían la presencia de este desecho tóxico. Hoy este sector, en parte marcado por el desamparo y la violencia, sigue sufriendo las consecuencias de la contaminación, a pesar de las luchas y búsqueda de justicia ambiental por parte de los habitantes.

Investigación

Descampados / Wastelands es un proyecto de investigación/creación en curso, iniciado por la artista Claudia Del Fierro, en colaboración con la investigadora Julia Willén (Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society REMESO, Universidad de Linköping), la arqueóloga Magdalena García (postdoctorado, Universidad de Tarapacá) y la realizadora audiovisual Patricia Albornoz. El proyecto cuenta también con la participación de dirigentes sociales de Arica, en su mayoría mujeres luchadoras sociales en distintos procesos de reflexión y creación.

Claudia del Fierro

La artista visual Claudia Del Fierro (Santiago, Chile, 1974) es Licenciada en Artes y Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile; Master of Fine Arts, Critical and Pedagogical Studies, de la Academia de Arte de Malmö, Universidad de Lund. Trabaja en una variedad de medios, incluyendo video, fotografía e instalación.

Sus proyectos utilizan la observación, acción y las prácticas performativas para señalar o reconstruir situaciones, por medio de etnografías personales. Uno de los intereses que atraviesan su obra es la relación entre comunidad y su entorno. Del Fierro ha obtenido becas de FONDART Chile y de Konstnärsnämnden Suecia, así como numerosas residencias en espacios internacionales. Ha participado en la IV Bienal Mercosur, VI Bienal de La Habana, XIII Bienal de Artes Mediales y en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Europa y América Latina. https://claudiadelfierro.org