La Academia de Hollywood emitió el viernes una disculpa por evitar nombrar a Hamdan Ballal, uno de los codirectores del oscarizado documental palestino ‘No Other Land’, en un comunicado en el que condenaba la represión a artistas por su trabajo.

“Nos disculpamos sinceramente con el Sr. Ballal y todos los artistas que se sintieron insatisfechos con nuestra declaración anterior y queremos dejar claro que la Academia condena este tipo de violencia en cualquier parte del mundo”, reza el comunicado de la Academia compartido en X por el codirector israelí de la cinta, Yuval Abraham.

“Aborrecemos la supresión de la libertad de expresión bajo cualquier circunstancia”, agregó el texto.

The American Academy just apologized to Hamdan for not mentioning his name after he was attacked by Israeli settlers. This came after intense pressure from 600+ principled academy members appalled by the initial response. pic.twitter.com/RwRD6BGUg9

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 28, 2025