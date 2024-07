The Proof

Catherine ha dedicado años de su vida al cuidado de su padre. Él es un matemático brillante que, desde muy joven, revolucionó su campo de estudio. Catherina descubre en los cuadernos de su padre una serie de oscuros secretos. Entonces surgen preguntas sobre la genialidad y la locura, las matemáticas y las relaciones humanas, sobre lo que heredamos y lo que adquirimos.

La Prueba

“Proof” llega a Teatro Zoco con la dirección de Marcelo Leonart y con un elenco encabezado por Paula Luchsinger (“El Conde”, “La jauría”), el destacado actor Tito Bustamante, Andrew Bargsted (“Cordillera”, “El cartero de Neruda”) y Valentina Muhr (“Cromosoma 21”, “La muerte y la doncella”). La escenografía y el vestuario están a cargo de Catalina Devia, el diseño de iluminación es de Andrés Poirot y la música de Miguel Miranda. Magdalena Urarte asiste en la dirección.

“Es una obra sobre un padre, sobre dos hermanas, y los tópicos giran alrededor de ese núcleo: la herencia familiar, los favoritismos y la decadencia de una familia disfuncional que en algún momento fue unida y que se empieza a atomizar debido a las circunstancias vitales. Todos queremos hacer nuestra propia vida” dice Marcelo Leonart.

“Si bien las matemáticas son muy importantes en la obra, son una excusa para contarnos la historia de una familia con la que todos nos podemos llegar a sentir identificados”, complementa el escritor, director y dramaturgo.

Marcelo Leonart

La obra de Auburn escfapa a las obras que Leonart ha dirigido. Su repertorio, estrenado junto a su compañía La Pieza Oscura, está compuesto por textos de su autoría (“Grita”, “Noche mapuche”, “La casa de los monstruos”) y de su pareja, la dramaturga Nona Fernández (“El taller”, “Liceo de Niñas”, “Voyager”). Pocas veces ha dirigido obras de otros y por encargo, como en 2017, con “Flores de Papel” de Egon Wolff.

“John Cassavetes decía que había que ser como los Beatles y escribir tu propio material, pero a mí me interesa mucho también hacer este trabajo de covers, podría decir, que es tomar obras que me interesen y otras formas de narrar. Como escritor, en el teatro me gusta poner en escena. Y como director, me gusta narrar”, dice Leonart.

“‘La Prueba’ es un tipo de teatro realista, norteamericano y de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que a mí también me interesa mucho porque logra poner en escena conflictos universales y cercanos, a pesar de tener un envoltorio que puede ser un poco ajeno. Sin duda, lo sustancial está por debajo de eso”, agrega.

Un clásico contemporáneo

“Proof” fue estrenada en el año 2000, en el Manhattan Theatre Club en Broadway. Ganó el Premio Pulitzer y tres Tony al año siguiente, transformándose en una de las obras más exitosa y representadas mundialmente desde entonces.

En 2002, el Donmar Warehouse de Londres estrenó una versión protagonizada por Gwyneth Paltrow y Richard Coyle, con la dirección de John Madden. Traducida a varios idiomas, ha sido montada en España, Argentina, Francia, México y Japón, entre otros países.

La obra fue llevada al cine, dirigida por John Madden en 2005. En elenco estuvo conformado por Gwyneth Paltrow –nominada a un Globo de Oro a Mejor-, Anthony Hopkins y Jake Gyllenhaal.

En 2003, La Preuba fue montada en Chile pcon las actuaciones de Willy Semler, Berta Lasala y Benjamín Vicuña, y la dirección de Claudia Echenique.

La Prueba (The Proof)

Dramaturgia: David Auburn

Dirección: Marcelo Leonart

Elenco: Paula Luchsinger, Tito Bustamante, Andrew Bargsted, Valentina Muhr

Diseño de Escenografía y Vestuario: Catalina Devia

Diseño de Iluminación: Andrés Poirot

Asistencia de Dirección: Magdalena Urarte

Música: Miguel Miranda

Fechas y Horarios

Temporada: 19 de julio al 25 de agosto

Funciones: Jueves, viernes y sábado a las 20:00 horas, domingo a las 19:00 horas.

Teatro Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea)

Entradas a la venta en Punto Ticket.

General: $18.000

Jueves y domingos populares: $14.000

Menores de 30 años: $10.000

Movilidad reducida: $10.000

Vista parcial: $8.000