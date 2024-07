Esta semana, la película chilena “El Ladrón de Perros” lanzó tráiler y anunció su estreno en cines para el próximo 29 de agosto.

En la trama, uno de los protagonistas es Franklin Aro, quien desde Bolivia conversó con La Radio sobre cómo su participación le cambió la vida para siempre. Aro, boliviano de 19 años, comparte roles principales con el destacado actor chileno Alfredo Castro ambos bajo la dirección del cineasta local Vinko Tomicic.

El largometraje fue filmado en La Paz y retrata la historia de Martín, un joven lustrabotas que decide robar el perro de su mejor cliente.

Esta es la primera película que filma Franklin, quien se desempeña como lustrabotas callejero desde los 10 años junto a su hermano menor. Desde la capital del país altiplánico, Franklin contó su historia a La Radio.

“Una tarde vi un fiché en un poste que decía que buscaban actores de 13 años a 19 años. Fui a ese casting cuando tenía 13 años. Yo dije que no tenía ninguna experiencia en esto y me llamó el productor de la película y me dijo que había quedado seleccionado, pero no me dijeron iba a ser el protagonista principal”, recordó.

Protagonista de “El ladrón de perros”: “Estoy muy orgulloso de la película, de mi trabajo y de mi hermanito”

Su hermano menor, Clever Aro, quien también es parte del filme, comentó cómo se tomó la noticia cuando le dijeron que estaba seleccionado.

“Dentro de mí me sentí emocionado y sorprendido. Esto no le pasa, pues, a los niños, y yo me sentía impresionado“, comentó Clever.

Tras la experiencia, ahora los hermanos Aro sueñan con convertirse en actores profesionales.

“Yo quiero ser actor. Todos me dijeron en México y en Guadalajara que se me van a abrir las puertas. Casi en Bolivia no se hace cine boliviano, tampoco hay actores bolivianos, hay pocos, pero no son tan reconocidos. Estoy muy orgulloso de la película, de mi trabajo y de mi hermanito”, contó Franklin.

“El Ladrón de Perros”, que ya ha sido estrenada en festivales internacionales con elogios de la crítica, arribará a la cartelera chilena el jueves 29 de agosto.