La programación del Centro Cultural La Moneda para julio está marcada por talleres, conversatorios, lanzamientos y un ciclo dedicado a Raúl Ruiz, en la Cineteca Nacional. CCLM también será sede de CONTEC, encuentro de la Feria del Libro de Frankfurt que reúne a especialistas de diferentes países en torno del mundo editorial, el 9, 10 y 11 de julio. Esto, a propósito de que Chile será el invitado de honor de la Frankfurter Buchmesseen, en 2027.

Talleres y actividades

Entre los talleres gratuitos hay creación de: fanzines para chicos de 13 años en adelante (5 de julio); marcadores de libros (4,13, 21 y 27), librillo animado + cuentacuentos para mayores de cinco años (7), poema collage para aquellos de diez años o más (12,19 y 26 de julio), y para mayores de 12, Esténcil y la imagen poética (14, 20 y 28). Para público general, con o sin conocimientos anteriores, el artista visual Sebastián Riffo dará una sesión de pintura experimental (24). Los cupos son limitados.

En consonancia con la muestra Qhapaq Ñan/Camino del Inca. Nudos y encuentros, que acaba de inaugurarse en Galería Patrimonio (nivel -1), el 5 de julio, a las 16:00 horas, se realizará un recorrido gratuito. Y el 10, a las 17:00, el actor y gestor cultural aymara Alexis Mamani, que es integrante de la asociación Jach’a Marka –colaboradora de la exposición— realizará la obra-performance Ceremonial Andino, inspirada en la historia de un niño aymara y su madre, en el desierto. La idea es “explorar y celebrar la riqueza cultural de los pueblos andinos y sensibilizar al público sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones y conocimientos ancestrales”.

El jueves 11 de julio, a las 19:00 horas, Ocho Libros Editores lanza los tres volúmenes del libro Neoliberalismo en Chile, de Enrique Román, en la Sala de cine (-2), previa inscripción en la página del CCLM. Según los editores del texto, este “representa el esfuerzo más extenso y documentado sobre el tema escrito a la fecha en nuestro país”.

Cine Portugués en la Cineteca Nacional

Hasta el 7 de julio se proyecta la 8ª Semana de Cine Portugués, en la Cineteca Nacional de Chile. La muestra es producida y programada por VAIVEM, con el apoyo del Camões IP, la Embajada de Portugal en Santiago, la Fundación Calouste Gulbenkian, la Cinemateca Portuguesa y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Fiel al estilo del encuentro, la programación está compuesta por películas, que dan cuenta de la creatividad y pluralidad de voces que caracterizan al cine portugués, como Os verdes anos (1963), Belarmino (1964), Super Natural (2007) y Onde fica esta rua? (2022). (Cartelera en el sitio web de CCLM).

Raúl Ruiz

En el mes del natalicio del reputado realizador Raúl Ruiz (Puerto Montt, 25 de julio de 1941-París, 19 de agosto de 2011), la Cineteca ha preparado la muestra gratuita “El cine del retorno de Raúl Ruiz”, desde el 23 hasta el 31 de julio. Se trata de parte de las películas que el cineasta filmó a su regreso a Chile, con títulos de fines de los 90 y sus últimos años. La muestra abre con Días de campo (2004), una de sus cintas más destacadas, tras 20 años desde el estreno, el martes 23, a las 20:00 horas, seguida de un conversatorio. (Reserva de tickets en la página de CCLM).

+ cine

También se muestran dos Clásicos de los ’80 en la categoría de películas coming-of-age o rites-of-passage: La ley de la calle (1983), de Francis Ford Coppola, con Matt Dillon, Mickey Rourke, Nicolas Cage, Diane Lane, Dennis Hopper y Tom Waits; y Stand by me (1986), de Rob Reiner, con un elenco que incluye a Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Jerry O’Connell, John Cusack y Richard Dreyfuss, y con Stephen King, entre los guionistas. Sábado 6 y 13 de julio, y 20 y 27, respectivamente, a las 16:00 horas.

A tono con los clásicos del mes, desde el 23 hasta el 31 de julio, se presenta “Transitar a la adultez”. Es una selección de ocho filmes que retratan las experiencias del difícil paso de la infancia a la adultez: Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016), Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, 2018), Juno (Jason Reitman, 2007), Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012) y Lady Bird (Greta Gerwig, 2017, entre otros.

Para los amantes del cine de FrançoisTruffaut, hay una función especial de Los 400 golpes (1959), el 10 de julio, a las 20:00 horas, con motivo de los 80 años del nacimiento de Jean-Pierre Léaud. En esta película, uno de los filmes fundadores de la nouvelle vague, corriente que renovó el cine francés, a fines de los ’50 y comienzos de los ’60, Léaud interpreta por primera vez a Antoine Doinel, célebre personaje que marcaría la obra del realizador, desde 1959 hasta 1978.

En cuanto al público infantil, este podrá disfrutar de la reprogramación de la función gratuita de vacaciones de 31 Minutos, la película, el 7 de julio a las 15:00 horas, con reserva de ticket. Sala de cine (nivel -2).

Conversatorios y exposiciones

La agenda de CCLM para julio incluye asimismo conversatorios. El primero, “Adolescentes infractores de ley: desafíos del sistema de justicia juvenil”, dirigido al público general, desde los 14 años, cuenta con la colaboración de Red de Acción Carcelaria (RAC) y la participación, entre otros, de Rocío Faúndez García, trabajadora social y licenciada en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y directora Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. 9 de julio, a las 18:00 horas, Espacio Wiphala (nivel -1). El 18, a las 11:30 horas, en el microcine (nivel -2), hay un diálogo participativo sobre “Nutrición en la persona mayor”, con miras a promover la buena alimentación en este segmento de la población. Invitada: Macarena Mellico, gerontóloga interdisciplinar y encargada de difusión y reclutamiento en el centro GERO. (Ambas actividades son gratuitas previa inscripción).

Por último, las exposiciones. Aparte de Qhapaq Ñan/Camino del inca. Nudos y encuentros, una producción del CCLM por los diez años desde que la ruta andina prehispánica se incluyera como Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el nivel -1 también puede verse: ¡Niñas y niños tenemos derechos!, en la Galería Cero (hay recorridos “Chiqui tour”). Naturaleza y geografía de Chile a través del diseño continúa hasta el 18 de agosto en Galería del Diseño (nivel-2) e Idearios de la mujer y el territorio. Fotógrafas de Chile y México (que se extenderá nuevamente, por lo menos, hasta fines de octubre), en la Galería de Fotografía (nivel -3).

Coordenadas

Centro Cultural La Moneda

Abierto de martes a domingo, desde las 10:00 hasta las 19:00 horas

Más información e inscripciones en el sitio web del Centro Cultural La Moneda o en boleterías (niveles -1 y -2)