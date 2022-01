La actriz falleció el lunes 17 de enero en su casa de Los Ángeles, California (EE.UU). La causa de su fallecimiento, aún no ha sido revelada.

Yvette Mimieux, actriz conocida por sus apariciones en películas como “El tiempo en sus manos” o “El abismo negro”, ha fallecido a los 80 años.

Según The New York Times, la actriz murió el lunes 17 de enero en su casa de Los Ángeles. La causa de su fallecimiento no ha sido revelada.

Nacida el 8 de enero de 1942 en Los Ángeles, el descubrimiento de Mimieux se atribuye a Vincente Minnelli, quien la vio actuar en una obra de teatro y le dio un pequeño papel en “Con él llegó el escándalo”. Sin embargo, sus escenas no se incluyeron en el montaje final.

La artista debutó en la gran pantalla en 1958 en una cinta titulada “Una cierta sonrisa”. Uno de sus papeles más destacados le llegó en 1960, cuando protagonizó “El tiempo en sus manos” junto a Rod Taylor.

Volvió a coincidir con el actor en “Último tren a Katanga”. También apareció en otros largometrajes como “Platinum High School”; “El señor de Hawaii” con Charlton Heston; “Luz en la ciudad” con Olivia de Havilland; “La celda de la violación” con Tommy Lee Jones o “El abismo negro” con Anthony Perkins y Robert Forster.

En la pequeña pantalla apareció puntualmente en series como “Doctor Kildare”, “Vacaciones en el mar”, “Lime Street” o “Mr. Lucky”.

Rodó 12 episodios de “Juego mortífero” y otros 12 capítulos de una ficción titulada “Grandes almacenes”. Su último trabajo data de 1992, cuando participó en una entrega de “Lady Boss”.