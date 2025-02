La mención de Edo Caroe a Piñera que dividió opiniones en Viña 2025: "A prueba de agua esta vez sí"

Edo Caroe provocó opiniones divididas en el Festival de Viña 2025, cuando mencionó el expresidente Sebastián Piñera, que falleció en febrero del año pasado.

El humorista, que se caracteriza por hacer humor “negro” estaba hablando de las vueltas que da el país en cuestiones de política cuando el exmandatario salió a colación.

“Pasamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Piñera a Bachelet, Bachelet, Piñera”, partió.

Justo después agregó: “Yo creo que va a pasar la misma weá (sic) en el próximo periodo presidencial. Va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera robot“.

“A prueba de agua esta vez sí”, acotó. Cabe recordar que Sebastián Piñera falleció tras un accidente en helicóptero, luego de capotar en el lago Ranco.

Además, el comediante remató: “Ya no voy a hacer más chistes de Piñera porque me da miedo que me venga a tirar las patas… no alcanza“.

Sus comentarios generaron opiniones dividas.

Edo Caroe: “Pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, va a pasar la misma wea en el próximo periodo presidencial, va a salir Michelle Bachelet y después Piñera robot, a prueba de agua si”

😂😂😂😂😂#Vina2025 pic.twitter.com/yqq15UMWtO — H (@hernan_sr) February 27, 2025

Edo caroe burlándose de la trágica muerte de Piñera, patetico. — Antonio 62% (@Borderline____7) February 27, 2025

Edo Caroe: “no hago chistes de Piñera porque me puede venir a tirar las patas… porque no alcanza” Chile:pic.twitter.com/GaLL4iLXxY — JM 🇨🇱🇨🇱 #ChileEnContra (@JMdel38) February 27, 2025

Edo Caroe tira un chiste de piñera

Yo: pic.twitter.com/yPxjx2gAlg — 🦋𝕄𝕪𝕦𝕜𝕚𝕚🦋 (@Myukheii_xii) February 27, 2025

Ustedes dirán que es humor incorrecto pero no le encuentro gracia a #EdoCaroe. Sus joyas: La mamá de Luis Miguel, personas sobreviviendo en calle ('indigentes', dice), Piñera robot y "chapitas identitarias", entre otras. ¿Humor blanco y heterosexual? Sí. Homofóbico enmascarado ❤️‍🩹 pic.twitter.com/ycPnMF0XB1 — Víctor Hugo Robles (@elchedelosgays) February 27, 2025