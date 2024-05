Enorme iceberg A-83 del tamaño de una ciudad se desprendió de la plataforma de hielo de la Antártica

La NASA informó que un trozo de hielo del tamaño de una ciudad se desprendió de la plataforma de la Antártica la semana pasada. El enorme iceberg es identificado como A-83 ya está en movimiento, alejándose del continente helado.

Christopher Shuman, glaciólogo de la Universidad de Maryland e investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, comentó en un comunicado que el iceberg mide unos 375 kilómetros cuadrados aproximadamente, el mismo tamaño que la ciudad de Portland, en Oregon.

De acuerdo con la agencia espacial, A-38 se desprendió de la plataforma Brunt a raíz de una grieta apodada “Halloween Crack”, puesto que apareció en octubre de 2016 y se agrandó con los años.

“Las grietas son el resultado del hielo que fluye sobre una obstrucción submarina, donde el lecho de roca se eleva lo suficiente como para llegar a la parte inferior de la plataforma de hielo flotante. Esta formación rocosa impide el flujo de hielo y provoca que se formen ondas de presión, grietas y fisuras en la superficie de la plataforma“, explica la agencia espacial.

Asimismo, los expertos aclaran que el desprendimiento de los icebergs son parte de un proceso cíclico natural que se produce en las capas de hielo del planeta. Ya que las áreas más externas de la plataforma se hacen más delgadas y son más propensas a romperse.

Sin embargo, la plataforma Brunt igualmente está expuesta a los bajos niveles de hielo marino producto del cambio climático. Y es que cuando hay menos hielo marino, las plataformas pueden desestabilizarse por el viento y las olas, rompiéndose más rápido.

“A medida que las plataformas de hielo se hacen cada vez más pequeñas, se vuelven más vulnerables a eventos extremos que pueden, como en el caso de la plataforma de hielo Glenzer/Conger, conducir a la desestabilización y la pérdida total del área de hielo glacial flotante”, aclaró Shuman.

Instantes después del desprendimiento de hielo, el satélite Landsat 9 de la NASA captó algunas imágenes con falso color del iceberg, con su instrumento TIRS-2 (Sensor infrarrojo térmico-2).

Los colores amarillos y los naranjas muestran áreas donde las temperaturas del hielo son más cálidas, como aguas abiertas o hielo marino más delgado; mientras que los colores azules son zonas más frías, como el hielo más grueso del iceberg.

Iceberg A-83 breaks away from the Brunt Ice Shelf. 🧊

A sensor on #Landsat 9 captured these enhanced-color images of the break. Yellows and oranges are warmer areas, like open water or thin sea ice. Blues are colder areas, like the thicker ice of the iceberg and ice shelf. pic.twitter.com/UuXnwQ4JGL

— NASA Earth (@NASAEarth) May 24, 2024