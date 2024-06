Nesta esta terça-feira, em decisão dividida, a Justiça chilena absolveu o empresário Rodrigo del Valle, acusado de ter assassinado a modelo brasileira Nayara Vit, em julho de 2021.

Segundo a acusação do Ministério Público, após uma discussão com o então namorado, Nayara teria caído do 12º andar de um prédio localizado em uma zona nobre de Santiago.

Após o veredito, a promotora Carolina Remy- Maillet, ressaltou que “tivemos um voto minoritário que incluiu todos os nossos argumentos e todas as nossas provas”.

“Vamos analizar os próximos passos. Claramente, vão dizer como essa decisão se fundamenta para ver si existe alguma medida que possa anulá-la e que estejam em nossa lei. Depois, vamos apreciar ou analizar um possível recurso de anulação”, assegurou.