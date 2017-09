Aspirante a Miss EEUU "destroza" a Trump en sólo 15 segundos

El estereotipo de reina de belleza dice que se trata de chicas bonitas, pero no muy instruidas, informadas o con opinión. Sin embargo, Miss Texas, Margana Wood, demostró que una apariencia atractiva y la inteligencia sí pueden ir de la mano.

La chica que postulaba al cetro de Miss Estados Unidos, recibió una ola de apoyo en las redes sociales por su tajante declaración sin titubeos, al ser consultada por el clima de crisis que vive su país.

En el segmento de preguntas, a Wood se le consultó sobre la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la violencia racista en Charlottesville, Virginia.

“El mes pasado, una demostración de neonazis, supremacistas blancos y el KKK (Ku klux Klan) en Charlottesville se tornó violenta y un contraprotestante murió. El presidente dijo que la culpa era compartida y que había buenas personas en ambos lados. ¿Fue así?. Contesta sí o no, y explícanos”, planteó el jurado Jess Cagle.

Margan tenía 20 segundos para contestar, pero ella dio una respuesta clara en apenas 15. Esto fue lo que dijo.

“Creo que el problema de los supremacistas blancos era muy obvio. Eso fue un ataque terrorista y creo que el presidente Donald Trump debió hacer una condena mucho más temprano para abordar el hecho y asegurarse de que los estadounidenses nos sintiéramos seguros en este país. Ese es el problema número uno en este momento”, expresó la chica.

.@MissAmericaTX is up next and she will be answering a question from @MrJessCagle. #MissAmerica pic.twitter.com/WbSBx3c5Ul

— Cara Mund (@MissAmerica) September 11, 2017