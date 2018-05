Adolescente recibe ola de críticas por la elección de su vestido de graduación

Cuando Keziah Daum eligió su vestido de graduación en una tienda vintage en la ciudad de Salt Lake (Utah, Estados Unidos), jamás imaginó las consecuencias que esta elección le traería.

Fue la tela roja de la prenda y sus elegantes aplicaciones y dise√Īos dorados y negros, los que llamaron la atenci√≥n de la adolescente de 18 a√Īos, quien no dud√≥ en comprarla para lucirla en tan importante evento.

“Simplemente encontr√© este vestido bonito y modesto y decid√≠ pon√©rmelo”, admiti√≥ Daum en el diario South China Morning Post, en donde admiti√≥ que desconoc√≠a que el vestuario estaba inspirado en una hist√≥rica prenda oriental llamada Qipao chino.

Pues, a penas compartió las fotos de su fiesta de graduación en Twitter (plataforma en la que la joven ganó popularidad por su naciente carrera como cantante), miles de usuarios le hicieron saber a Keziah sobre el origen de su vestido.

Sin embargo, en vez de llenarse de elogios, la adolescente debi√≥ enfrentarse a cientos de cr√≠ticos que la acusaron de “apropiaci√≥n cultural” (uso de elementos de otra cultura que desvirt√ļa su significado), discriminaci√≥n (xenofobia) e ignorancia.

Tal como explica el portal chino, el Quipao es una prenda que nació en el siglo XVII en China para buscar la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que el vestido fue elaborado para que todos pudiesen usarlo.

Si bien la adolescente admiti√≥ abiertamente que no conoc√≠a la historia, confes√≥ que su intenci√≥n nunca fue faltar el respeto a otra cultura. “Lo siento si alguien ha sido ofendido. Estoy agradecida por la posibilidad de ponerme un vestido tan bonito”, dijo.

Las fotos fueron publicadas el pasado 22 de abril por Keziah, quien explic√≥ que ahora que conoce el significado detr√°s de la ropa le parece que proyecta “un mensaje maravilloso” y que “con mayor raz√≥n las dejar√° publicadas en internet”.

To everyone causing so much negativity: I mean no disrespect to the Chinese culture. I’m simply showing my appreciation to their culture. I’m not deleting my post because I’ve done nothing but show my love for the culture. It’s a fucking dress. And it’s beautiful.

— Keziah (@daumkeziah) 28 de abril de 2018