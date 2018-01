Hombre es apaleado por una multitud tras ser acusado de convertir a alguien en una cabra

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 15:50 · Actualizado a las 16:45

Una insólita y agresiva situación se vivió en la localidad de Rumuokoro en Nigeria, luego de que un hombre fuese brutalmente golpeado por una multitud tras ser acusado de convertir a un humano en una cabra.

El hecho ocurrió en la vía pública del lugar, después de que el hombre de 36 años saliera de su casa mientras lo perseguía una cabra, la que era su mascota.

“Estaba saliendo de mi condominio cuando me di cuenta que mi cabra me estaba siguiendo. Por lo general, me sigue cada vez que salgo a comprar, pero esta vez no quería que me siguiera, así que empecé a correr para intentar esquivarla”, relató el hombre -no identificado por su nombre- a la versión nigeriana del portal Daily Post.

Según contó la policía de Rumuokoro, ante la situación, algunos locatarios del área de Etche pensaron que él era una especie de “brujo” y comenzaron a perseguirlo con intención de golpearlo… hasta que lo lograron y lo apalearon en el suelo hasta dejarlo inconsciente.

Sin embargo, la intervención de la policía local que se encontraba patrullando el lugar logró salvar al hombre y detener a dos personas que estaban golpeándolo.

Tras ser trasladado a la comisaría, el hombre recuperó la conciencia y le contó a los oficiales que la cabra negra era su mascota y que se llamaba “Remember”. “Me sorprendió que la gente pensara que había transformado a un ser humano en una cabra ¿Cómo es eso posible?”, expresó al medio local.

En tanto, la policía local abrió una investigación ante el extraño caso para dar con otra versión que explique este extraño incidente. Por ahora, dos de los implicados continúan detenidos.