Conoce los tipos de arañas más peligrosas presentes en Chile

Sábado 06 enero de 2018 | Publicado a las 13:57

Hace algunos días se dio a conocer que tres nuevos tipos de arañas venenosas chilenas, que podrían llegar a ser igual de peligrosas que las de rincón, fueron identificadas por un grupo de investigadores nacionales y brasileños.

Las especies encontradas fueron la “Loxosceles Pallalla”, que había sido hallada en Coquimbo, pero estaba en el museo de Estados Unidos; la “Loxosceles Vallenar”, que estaba en el museo de La Serena; y la “Loxosceles Diaguita”, que la encontramos en el museo argentino”, señaló Andrés Taucare, biólogo e investigador de la Universidad Arturo Prat, al periódico LUN.

Sin embargo, y pese a que son muy venenosas, el experto agregó que “aparentemente estas nuevas especies no se meterían a las casas y no serían capaces de colonizar el ambiente urbano, como sí lo hace la araña de rincón”.

Junto con estas especies recién descritas, es importante conocer cuáles son los arácnidos más peligrosos que podemos encontrar en nuestro país.

Al respecto, Eduardo Faúndez, Doctor en entomología de la North Dakota State University e Investigador asociado del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, aclaró a BioBioChile que en este tema es mejor hablar de tipos de arañas peligrosas ya que usualmente se tratan a nivel de género, ya que “en ciencia un género agrupa una serie de especies muy estrechamente emparentadas”.

De esta manera, todas las que son del mismo género comparten al comienzo su nombre científico. “Algo así como nuestros apellidos pero acá se usa al revés”, sostiene.

Faúndez, quien es autor de diversas publicaciones sobre el tema, explicó que la mayoría de las especies en un mismo género comparten el tipo de veneno, salvo algunas pequeñas excepciones.

Una vez aclarado esto, los tipos más peligrosos de Chile serían:

1- Arañas de los rincones o arañas reclusas (especies del género Loxosceles)

En este grupo está nuestra conocida araña de rincón (Loxosceles laeta), junto con otras especies incluyendo las recientemente descritas para Chile.

Dado que su veneno es necrótico y hasta puede provocar la muerte, cuadro conocido como Loxoscelismo, se podría considerar el grupo más peligroso, sobre las demás especies en Chile, incluyendo las nuevas.

El especialista sostiene que a pesar de no existir estudios de su veneno, recientemente se ha demostrado que en este género el veneno es muy similar en todas las especies, aunque la Loxosceles laeta es una de las que más casos graves hay documentados.

Como dato curioso, recientemente hemos reportado la presencia de Loxosceles laeta en la Región de Magallanes, algo que no había ocurrido anteriormente con esta especie tan al sur.

2- Araña viuda negra, del trigo o poto colorado (especies del género Latrodectus)

En Chile la especie más común es Latrodectus thoracicus, que se encuentra casi a lo largo de de todo el territorio nacional.

Su veneno es de tipo neurotóxico, y a diferencia del anterior, éste ataca al sistema nervioso produciendo grandes dolores y en muy pocos casos también la muerte. Este cuadro clínico se conoce como Latrodectismo, este grupo entraría en el segundo lugar.

Las especies anteriormente descritas son las más peligrosas sobre las que se tiene evidencia clara.

A estas hay que agregar otros ejemplares que aunque son considerados peligrosos por algunos autores, Faúndez precisa que no hay registro que compruebe que puedan causar la muerte.

3- Arañas falsas viudas (especies del género Steatoda)

Conocidas bastante por la recientemente llegada a Chile, la Steatoda nobilis, también otras especies comunes en las casas como Steatoda grossa o Steatoda triangulosa en incluso algunas especies nativas, son parientes de las viudas negras.

Producen un cuadro clínico llamado Steatodismo, el cual es similar al Latrodectismo pero mucho menos severo, nunca causando la muerte, se caracteriza por malestar general, dolores, naúseas y fatiga, lo que puede durar entre 2 horas hasta un día.

4- Arañas lobo (familia Lycosidae)

Este grupo es relativamente complejo, incluye arañas de gran tamaño y en Chile hay dos registros de casos de mordedura por especies del género Lycosa, estos han producido una necrosis leve y local, mucho menos severa.

Estudios recientes sugieren que más que el veneno de la araña estas lesiones y posterior necrosis se producen por una combinación entre el veneno propiamente tal y acción de microorganismos, por lo cual no todos los casos de mordeduras pueden desarrollar este tipo de reacción.

5- Arañas sicario (género Sicarius)

Durante mucho tiempo se ha creído que las arañas sicario, al ser parientes de las arañas de rincón, podrían tener un veneno similar; sin embargo, un estudio reciente muestra que la mayoría de las especies sudamericanas de este grupo carecen de este potente veneno, salvo una especie de Brasil.

Las especies chilenas no han sido estudiadas detenidamente, no obstante, todo indicaría que no debiesen ser al menos tan peligrosas como las de rincón pero no es algo que aún se pueda afirmar al 100%.

Faúndez destaca que se ha hablado recientemente en la televisión sobre la imposibilidad de la Araña Tigre (Scytodes globula) para morder a los seres humanos.

“Sin embargo, en la literatura médica chilena existe un reporte del investigador Roberto Donoso-Barros (1948) sobre lesiones cutáneas leves, ocasionados por la mordedura de esta araña”, enfatiza.