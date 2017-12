Defensas en Caso Bombazos aseguran que no se logró acreditar carácter terrorista

En el Cuarto Tribunal Oral de Santiago se vive la última etapa, clave, del juicio que se sustancia en contra de los tres acusados de colocar bombas en Santiago en 2014, Juan Flores, Nathaly Casanova y Enrique Guzmán Amadeo.

Ello porque restan sólo horas para que el Tribunal de a conocer el veredicto en esta causa donde las defensas terminan con sus alegatos de clausura, en su último intento para convecer a los sentenciadores que no existe participación de estos encausados en los hechos descritos por la Fiscalía y, sobre todo, que la calificación jurídica no es la correcta, no es terrorismo.

Así, al menos, lo aseguró Washington Lizana, defensa de Enrique Guzmán Amadeo.

En esa línea, dijo que si bien hay delitos que podrían estar acreditados, como la bomba en la Primera Comisaría de Santiago, Lizana explicó que no es terrorismo.

Una calificación más ajustada a derecho, según la defensa, es la de delito de daños y porte ilegal de artefactos explosivos, bajo la Ley de Control de Armas.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)