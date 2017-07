Madre de Lissette Villa lucha por recuperar a su hija menor y evitar que vuelva al Sename

El próximo 3 de agosto es un día clave para la vida de Juana Poblete Silva, madre de Lissette Villa Poblete, quien lucha por recuperar a otra de sus hijas, una menor de 11 años que podría volver a vivir con ella si así lo decreta el Tribunal de Familia de Colina.

Hace más de un mes que viven juntas y las dos aseguran estar felices, pero el panorama podría cambiar si el tribunal establece que la niña debe regresar a un centro del Sename, donde ha vivido por largo tiempo.

En sus cortos años de vida ha pasado por el Centro Galvarino, Hogar de María ayuda y después pasó por el centro Arica del Hogar de Cristo, recintos de donde muchas veces escapo y de donde su madre la pretende alejar, consigna El Mercurio.

A pocos días de la audiencia la mujer relata que “tengo miedo, pero en el miedo aparece la esperanza; yo sé que dios nos va a ayudar. Le rezo a mi Lissette para que proteja a su hermana”.

Asimismo asegura que “lo único que quería era que me dejaran traerla; porque además me dijeron que ella fue abusada también”.

Así lo relata el abogado de la familia, Sebastian Lafaurie, quien indicó que “recién en 2016 nos enteramos de que ella fue abusada en 2014 por un nochero. Dos años sin informarle nada a la madre. Lo supimos por un psicólogo que era parte de un programa de reparación para casos como estos. la institución hizo una denuncia al Ministerio Público pero no prosperó. Se sabe hasta la identidad del sujeto. No se prestó ayuda jurídica a la menor para que el caso fuera investigado”, acusa.

La vida de Juana Poblete también ha cambiado, ya no está trabajando como temporera y vive con una pareja, asegura que es un hombre bueno y gracias al salario de este, ella puede estar en la casa para cuidar a su hija.

“Yo no habría dejado nunca solos a mis hijos en la casa si no hubiera tenido que trabajar. A mi hija menor lo único que quiero es darle todo lo que le faltó a Lissette. Tengo los medios ahora para poder cuidarla y sé que ella lo único que quiere es quedarse conmigo

La menor, que desde María Ayuda se escapó 10 veces asegura que no tiene miedo de volver a hacerlo, “si me devuelven, me escapo otra vez”.

Al igual que su madre, la menor también sueña con regresar al lado de su familia, es por eso que ya está matricula da en el Liceo Polivalente 82 de Colina.