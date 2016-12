Confirman segundo caso de hanta de la temporada: joven de Hualañé se encuentra internado

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que un joven de 23 años, oriundo de Hualañé, padece hanta virus. Se trataría del segundo caso en lo que va de la temporada (septiembre 2016 a septiembre 2017), ya que la primera notificación corresponde a un joven de Licantén, el cual está fuera de peligro.

Mismo estado de salud tiene este segundo confirmado, pues se trató en un principio en el hospital de Curicó, pero debido a su mejoría sostenida, fue derivado al hospital de su comuna hasta que sea dado de alta.

Si bien, en ambos pacientes el virus no dejó consecuencias graves en su salud, el llamado de la Seremi de Salud es a no exponerse y prevenir el contagio. En este sentido, se aclaró que no es necesario estar en contacto con el ratón infectado para contraer la enfermedad.

De hecho, el ratón silvestre elimina el virus por la orina, heces o saliva y la transmisión al ser humano es fundamentalmente a través de la vía respiratoria.

El Ministerio de Salud advierte que la enfermedad se transmite por respirar aire contaminado con heces, saliva u orina de un ratón infectado; ingerir agua o alimentos contaminados con heces, saliva u orina de un ratón infectado; ser mordido por un ratón infectado.

Prevención

Para prevenir el contagio, Salud recomendó que al interior de las viviendas, se selle con materiales resistentes (acero, cemento, etc.) todas las aberturas por donde puedan ingresar roedores; eliminación de elementos de desuso, que puedan servir como refugio a los roedores; realizar una buena disposición de basura, a través de tarros cerrados con tapa; mantener alimentos almacenados en envases herméticos y evitar dejar restos de alimentos, incluidos los de mascotas, al alcance de los roedores, lavando en forma inmediata lo utilizado y disponiendo los residuos correctamente en tarros de basura.

En el exterior de viviendas y previo al ingreso de lugares que han permanecido cerrados, se recomienda ventilar por 30 minutos, abriendo puertas y ventanas. Posterior a esto, rociar con solución de cloro para evitar la formación de aerosoles; mantener despejado, limpio y libre de elementos que sirvan de alimento o refugio para roedores todo el perímetro de la vivienda; desmalezar y mantener el pasto corto, en un perímetro de 30 metros alrededor del lugar. Siete días previos a esta acción, se recomienda desratizar el perímetro de la vivienda, para evitar migraciones de roedores al interior de esta.

Mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua. Si no es potable, siempre utilizarla hervida. Mantener bodegas (granos, leña, paja, herramientas, etc.), a no menos de 30 metros de la vivienda y bien ventiladas.

En los campings y el campo, se aconseja transitar por senderos o caminos habilitados. No internarse en lugares con vegetación abundante. Evitar recolectar frutas silvestres o leña. Acampar en lugares abiertos, donde no existan evidencias de ratones. Siempre ir a camping autorizados. Utilizar carpas con piso y enteramente selladas. Limpiar el área donde se desea acampar.