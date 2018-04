JVR y despidos en el Gobierno: "No puedes dejar en tu negocio al que tenía la competencia"

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que sin importar el costo económico deben desvincular a todos los funcionarios que no comparten los lineamientos políticos del actual gobierno.

Manifestando que no sabe qué les pasa a las personas que persisten en mantenerse en sus cargos, a pesar de la nueva administración de Gobierno, la senadora de la Región del Bío Bío sostuvo que tienen que ser despedidas.

Consultada sobre la demora en la designaci√≥n de autoridades, la senadora explic√≥ que esta situaci√≥n complica la instalaci√≥n definitiva del Gobierno de Sebasti√°n Pi√Īera.

Y respecto a la pregunta de si el pa√≠s est√° preparado para asumir los costos que ello significa en indemnizaciones, fue tajante en decir que tienen que irse. “Es como si t√ļ tuvieras un negocio, no puedes dejar a cargo de tu negocio a quienes ten√≠an la competencia. A lo mejor pueden poner su cabeza pero no su coraz√≥n. Nosotros queremos que no pongan s√≥lo la cabeza, sino tambi√©n su coraz√≥n en el desarrollo de su labor”.

La presidenta de la UDI realiz√≥ estas declaraciones a la salida de una reuni√≥n ampliada con militantes de su partido en Los √Āngeles, donde confirm√≥ que ir√° a la reelecci√≥n como senadora el a√Īo 2020 por la regi√≥n.