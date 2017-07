Sename no se hizo parte de querella por muerte de niña de 4 años con síndrome de down

El capítulo regional en Bío Bío del Servicio Nacional de Menores no patrocinó la querella criminal que presentó el municipio de Tucapel en contra de quienes resulten responsables de la muerte de una niña de 4 años con síndrome de down. Desde la entidad aseguraron que no fueron notificados de la formalización del imputado por el homicidio de la menor.

Luego que el Juzgado de Garantía de Yungay discutiera la admisibilidad de la acción legal, esta fue interpuesta por los abogados María Fernanda Medina y Cristian Osses, quienes a nombre del municipio, buscan perseguir responsabilidades en este brutal hecho.

Esto porque la menor residía en Tucapel y además era alumna de la escuela básica, por lo que su deceso conmocionó a los vecinos de la comuna.

El administrador municipal Francisco Dueñas, dijo que llamó la atención la ausencia de un representante del Servicio Nacional de Menores, entidad que debía hacerse parte de la querella criminal.

Consultada al respecto la directora del Sename en Bío Bío Rina Oñate, dijo que no fue notificada sobre la audiencia de formalización de cargos en contra del único detenido por el crimen, situación que recalcó, se está indagando.

Oñate agregó que aunque el Sename presentó la semana pasada una querella en contra de quienes resulten responsables del hecho, hubiesen querido hacerse parte de la acción legal interpuesta por el municipio de Tucapel.

Recordemos que la pareja de la abuela de la menor estaba a cargo de sus cuidados y es quien figura como el principal responsable de los maltratos reiterados que ocasionaron su deceso, por lo que se mantienen en prisión preventiva en la cárcel de Yungay.

Escucha la entrevista completa a la directora regional del Sename Riña Oñate: