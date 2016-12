colillaembotellada: La campaña que busca mantener limpias las playas del país

Un iquiqueño inició una interesante campaña que busca mantener las playas del país libres de elementos contaminantes.

Se trata de Alan Vogt, dueño de la escuela de surf “Vogt Ocean Paradise”, quien tuvo la idea de regalar clases de surf gratuitas en la playa Cavancha (región de Tarapacá) a cambio de botellas con colillas de cigarros.

“Cuando termina la jornada yo siempre dejo mi sector limpio y vi que siempre las colillas de cigarro no se las lleva la máquina que limpia la playa, porque se va justo por unos orificios que tiene. Entonces empecé a recolectarlos en una botella y me di cuenta que en un ratito no más la llené”, comentó a la La Estrella de Iquique.

La idea que fue tomando fuerza en redes sociales, ya se volvió viral en poco tiempo a través de #colillaembotellada.

La idea es que esta idea se replique en las demás playas del país, como una forma de ayudar al medio ambiente y generar conciencia sobre el Medio Ambiente.