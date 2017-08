Comité de Emergencias señala que vientos superaron los 100 km/hr en Ancud

En el edificio municipal de Ancud se reunió el Comité de Emergencia Comunal (COE) para analizar la situación del sistema frontal que ingresó a la zona.

En la instancia se indicó que este miércoles se registraron vientos sobre los 180 kilómetros por hora en el sector Faro Corona, mientras que en la ciudad la intensidad llegó a los 100 km/hr.

Por medio de un comunicado señalaron que está todo el equipamiento dispuesto para enfrentar las emergencias que pudieran surgir, tal como ha ocurrido en otras comunas de la región.

El administrador del municipio de Ancud, Luis Latorre hizo un llamado a evitar al máximo las situaciones de riesgo.

“Pedirles que prioricen situaciones que atenten la vida de las personas y no situaciones que no revisten importancia”, señaló en el comunicado, ya que muchos llamados que llegan a emergencias no son por situaciones de peligro real o inminente.

El superintendente de Bomberos, José Cárcamos indicó en el mismo documento que durante el sistema frontal han recibido cerca de 80 llamados por noche desde distintos puntos de la comuna, especialmente en las zonas altas que dan hacia el mar.