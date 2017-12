Adiós blanco: 8 famosas que se casaron con coloridos (y hermosos) vestidos de novia

¿encontraste un error? avísanos

El matrimonio es un paso importante en la vida de múltiples parejas, quienes ven este hecho no sólo como un contrato legal, sino mucho más que eso: como una forma de confirmar su amor y de compartir su alegría con sus seres queridos.

Y, por supuesto, el atuendo es una de las partes más importantes durante la ceremonia. O al menos así lo consideran muchas mujeres, que se esmeran en buscar el mejor vestido para la ocasión.

En nuestro país, al igual que en la mayor parte de Occidente, es tradicional que la mujer se case vestida de blanco. Pero esa no es la única opción: también puedes escoger un atuendo más original y colorido.

Así lo han hecho algunas celebridades, que han dado el “Sí” con coloridos looks. A continuación te mostramos algunas de ellas:

1- Elizabeth Taylor

La diva de los años dorados de Hollywood se casó 7 veces, y en al menos dos de esas ocasiones lució vestidos de novia muy coloridos. Así, dejó de lado el tradicional blanco, algo muy rompedor en esa época. Un verdadero ícono.

2- Dita von Teese

Dita es conocida como la reina del Burlesque, ya que volvió a popularizar este estilo en las últimas décadas. Su fanatismo por el estilo vintage es muy conocido a nivel mundial y también la ha ayudado a crear con gran éxito una línea de ropa interior femenina.

En 2005 se casó con el músico Marilyn Manson, quien también se destaca por tener un particular estilo personal, y si bien su matrimonio duró sólo dos años, su espectacular vestido de novia en tono morado tornasol -creado por Vivienne Westwood- sigue siendo muy recordado.

3- Sarah Jessica Parker

La estrella de Sex and the city se casó en 1997 con el también actor Matthew Broderick. Ambos continúan juntos hasta la actualidad, transformándose en una de las parejas más duraderas y estables de Hollywood.

Para el matrimonio, la actriz usó un vestido negro que se ha transformado en un ícono. No obstante, en 2016 reconoció que se arrepiente de haberlo utilizado, porque en realidad fue una elección a la rápida.

“Me sentía avergonzada de gastar tiempo buscando un vestido de novia. Había una tienda que conocía y que me gustaba mucho, así que simplemente fui y escogí lo que sea que tenía en vitrina”, confesó en entrevista con el programa estadounidense Watch What Happens Live.

4- Reese Witherspoon

Para su matrimonio con su actual esposo Jim Toth, la actriz Reese Witherspoon escogió un delicado vestido en color rosa muy claro, que lo vuelve creativo pero sin alejarse demasiado de lo tradicional.

El vestido, que lo usó en la ceremonia realizada en 2011 en California, Estados Unidos, fue diseñado a medida por Monique Lhuillier.

5- Kaley Cuoco

La actriz Kaley Cuoco, conocida por protagonizar la serie de televisión The Big Bang Theory, se casó con el extenista profesional Ryan Sweeting en 2013.

Al igual que Witherspoon, la estrella se inclinó con un vestido de novia rosado, aunque en este caso el color era un poco más fuerte.

6- Anna Hathaway

La ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto (2013) dio el “Sí” a su actual esposo Adam Shulman en 2012. Para la ceremonia utilizó un vestido que se destaca por ser creativo y tradicional a la vez, pues su diseño es en degradé: la parte de arriba es blanca, pero a medida que se va bajando, el color va cambiando a violeta.

La prenda fue creada a medida para ella por la marca de lujo Valentino.

7- Gwen Stefani

Mucho antes que Anne Hathaway, otra famosa se inclinó por un vestido en degradé. Se trata de Gwen Stefani quien en 2002, para su matrimonio con Gavin Rossdale, utilizó un maravilloso traje blanco con rosado, creado por el diseñador John Galliano.

I LOVED Gwen Stefani's wedding dress, and want to wear a less dramatic version to CINTRONPinkPolo pic.twitter.com/Qd4oIXtZ48 — Sibongile Mafu (@sboshmafu) October 13, 2014

8- Jessica Biel

La última celebridad de este listado es otra que escogió el rosado en reemplazo del tradicional blanco: la actriz Jessica Biel dio el “Sí” al actor y cantante Justin Timberlake 2012, vistiendo un fino traje de novia de la marca Rosa Clará.