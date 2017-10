Javier Miranda y su ácido análisis a la TV actual: "es vulgar y ordinaria"

Fue uno de los comunicadores más importantes de la televisión chilena, sin embargo, hoy se encuentra retirado de la pantalla chica y disfrutando de su merecido descanso.

Javier Miranda, reapareció este jueves en Bienvenidos donde causó nostalgia recordando su aporte a la TV y a lo que considera “la época dorada de la televisión chilena”.

En la ocasión, el profesional habló de su paso por Maravillozoo y Martes 13, donde incluso compartió con Raquel Argandoña, a quien calificó como una excelente profesional.

Pero no sólo recuerdos hubo en la conversación que mantuvo con Juan Pablo Queraltó, pues el periodista de 87 años también se dio el tiempo de realizar un ácido análisis del actual escenario que enfrentan los canales y noticieros.

“Veo poca televisión porque encuentro que las cosas que se hacen no son las mejores. Lamentablemente se ha echado a perder la televisión como la que teníamos nosotros hace unos cuantos años”, señaló y agregó que define la TV como “mala”.

“Es mala, con defectos, es vulgar es ordinaria”, dijo. “La falta de respeto que hay ahora en los canales es increíble. Jamás en la vida se había visto esto en los medios de comunicación”, dijo.

“Yo creo que ese es el daño mayor que se le ha hecho al televidente, a los niños”, agregó.

Los noticieros

Los lectores de noticias, trabajo que él realizó por muchos años, tampoco quedaron fuera de su análisis.

“El televidente en la calle me saluda y me dicen ‘Tío Javier, ¿qué pasa que no les entendemos nada de lo que dicen a los que leen las noticias? No como cuando ustedes estaban en la televisión y todos entendíamos"”, afirmó Miranda.

Para ello también tiene una explicación. “Lamentablemente es así, porque ningún canal se preocupó de dictarles clases de impostación de la voz, de locución, de vocalización a los que usan el micrófono”, finalizó.