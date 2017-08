Reencuentro en ‘Tranquilo Papá’: Así recuerda Magda Müller su pololeo con Augusto Schuster

El pasado viernes en Tranquilo Papá tuvo su primera aparición en la teleserie, la actriz Magdalena Müller, quien da vida a Laura, una joven parapléjica que ayudará a Santi (Augusto Schuster) en su largo proceso de recuperación, quien vivió un grave accidente que lo dejó sin movilidad en todo su cuerpo.

En el último capítulo de la telenovela fue posible ver cómo Santiago Aldunate conocía a Laura, y de cómo de forma inmediata se evidenciaba una química entre ellos. Lo llamativo de esto, es que la formación de esta pareja televisiva no es nueva, Augusto y Magdalena ya habían compartido escenas en la extinta serie juvenil Amango.

Fue en junio de 2007 que Canal 13 decidió lanzar Amango, serie que contaba la historia de un grupo de jóvenes que formaba un grupo musical. Dentro del elenco de esta producción justamente estaban Augusto y Magda, quienes dieron vida a Felipe García y Magdalena de la Fuente, un joven pareja de enamorados.

Debido a su debut en Tranquilo Papá, la actriz fue entrevistada en Mucho Gusto, en donde le preguntaron sobre su reencuentro con Augusto: “Después de 10 años nos volvemos a ver, teníamos 14 y 15 años. Hoy él tiene 24 y yo 25, así que ha pasado harto tiempo”.

Respecto a cómo ha sido volver a trabajar con el actor, Magadalena comentó que “la verdad es que nos conocemos hace tanto tiempo que hay una confianza, hay una complicidad”.

Luego de esta frase, fue inevitable para Luis Jara preguntarle sobre su antigua relación con Schuster: “Fuimos como cuatro años pololos, hasta como los 20. Una larga relación, pero ahora nos llevamos muy bien. La vida es así, con Augusto tuvimos una relación muy linda, tengo los mejores recuerdos, por eso ha sido tan fácil trabajar con él”.

Respecto a su papel como Laura, Müller comentó que luego de que el área dramática de Mega le pidiera sumarse a la teleserie para interpretar a esta joven que se mueve en una silla de ruedas, pidió que le buscaran a alguien que la ayudara, por lo que comenzó a juntarse con la deportista paralímpica, María Paz Díaz: “Ha sido bien interesante. Fue bastante rápido, pedí que me pasaran una silla de ruedas y me junté con ella, es una maravillosa mujer. Ella es mi gran referente para ser mi personaje, me ayudó a manejar la silla para que no fuera falso”, comentó en el matinal.