Javiera Suárez y el regreso del cáncer: Ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi

Cuando Javiera Su√°rez pensaba que la batalla contra el c√°ncer que la aqueja desde hace dos a√Īos estaba llegando a su fin, recibi√≥ un balde de agua fr√≠a que la hizo volver a una realidad muy compleja.

A mediados de marzo, la periodista descubri√≥ que el melanoma que afectaba uno de sus pechos, huesos e h√≠gado hab√≠a regresado en la pleura pulmonar (membrana que recubre los pulmones). Pero no s√≥lo eso, sino que adem√°s los m√©dicos descubrieron otros dos peque√Īos tumores en el h√≠gado.

‚ÄúEs distinto, no es peor porque antes estaba en juego la vida de Pedrito, pero ahora estoy m√°s cansada. Pens√© que ya estaba de salida, ¬°y aqu√≠ estoy de vuelta! No s√©, pero est√° grande, no se puede irradiar, odio el c√°ncer, igual le agradezco un mont√≥n de cosas, pero no pens√© que iba a regresar tan r√°pido, capaz que nunca se fue, y ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido‚ÄĚ, se√Īal√≥ en una sentida entrevista con la revista Caras.

Estas noticias hicieron que la comunicadora tuviese que volver a ser operada y retomar las sesiones de radioterapia y un nuevo tratamiento de inmunoterapia. Sin embargo, siguió trabajando y cultivando su carrera.

Paralelamente Javiera se convirtió en rostro de una multitienda y además se preparó para el lanzamiento de su primer libro de recetas saludables Liveat, el cual saldrá a la venta el 8 de mayo.

‚ÄúEl c√°ncer me ense√Ī√≥ que nadie es due√Īo de su vida, que no la puedes dar por garantizada. Y pensar que mientras te est√°s muriendo otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan ego√≠stas ¬°Est√°n vivos! agradezcan, sonr√≠anle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes‚ÄĚ, dijo.

Pero a pesar de este adverso panorama, tiene fe que un milagro ocurrir√° y la ayudar√° a derrotar la enfermedad y superar los pron√≥sticos, tal como pas√≥ cuando naci√≥ su hijo Pedrito, el primer ni√Īo en el mundo nacido luego que la madre fuera sometida a un tratamiento de inmunoterapia durante el embarazo.