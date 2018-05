Fer Figueroa rompió el silencio y acusó a "Joché" Bibbó de maltratarla verbalmente

La semana pasada el ex chico reality Jos√© Luis Bibb√≥ (33) revel√≥ que su relaci√≥n con Fernanda Figueroa (23) hab√≠a llegado a su fin. El modelo public√≥ un mensaje en Instagram donde agradeci√≥ el cari√Īo y el tiempo que estuvieron juntos.

“Gracias por estos 4 a√Īos de amor y cari√Īo, ense√Ī√°ndome que tambi√©n existe gente buena y con ganas de ser una compa√Īera, amiga y novia!!! Hoy maldito el wuru que levant√≥ ese silencio oscuro entre vos y yo! Gracias por todo, ahora nos toc√≥ separarnos (sic)”, escribi√≥ en el texto que acompa√Īaba a una foto de ambos.

Cinco días después, la ex participante de Doble Tentación rompió el silencio en una entrevista con el portal AR13 donde acusó a su expareja de haberla maltratado psicológicamente.

Seg√ļn ella, las discusiones entre ambos eran cada vez m√°s frecuentes y casi siempre por temas de celos. ‚ÄúYo siempre viv√≠ tratando de demostrar que no era como √©l cre√≠a y me agot√©, me cans√©. Lo intent√© de todas las formas posibles. Hice todo lo que pod√≠a, di hasta mi 200 por ciento. Joche es una persona muy desconfiada, porque ha tenido muchas mujeres en su vida que lo han traicionado. Entonces √©l pensaba que yo era como esas mujeres. En nuestras peleas dec√≠a ‘todas son iguales’‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúSiempre pens√© que algo estaba haciendo mal. Siempre me mantuve con culpa y llegu√© a pedir perd√≥n sin tener que hacerlo. Joche nunca me vio, en cuatro a√Īos. Yo siempre estuve ah√≠, mostr√°ndome, y no me vio debido a su desconfianza. Nunca me sent√≠ observada porque siempre se trat√≥ de √©l. Nunca me pregunt√≥ c√≥mo estaba, c√≥mo me sent√≠a. Nunca me dijo que me ve√≠a linda. Eso es s√ļper triste‚ÄĚ, agreg√≥.

Aunque en un principio la modelo no quer√≠a referirse al tema del supuesto maltrato, cuando √©l insinu√≥ que ella le hab√≠a sido infiel, la joven de 23 a√Īos decidi√≥ hablar. ‚ÄúPrimero que todo yo no me lo cagu√© y nunca lo har√≠a con ninguna pareja. Me parece que es injusto que hable mal de mi cuando yo nunca he hablado mal de √©l (sic)‚ÄĚ, sentenci√≥.

‚ÄúCon Joche se termin√≥ por todo lo que cont√©, pero tambi√©n hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quiz√°s lo deb√≠ haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguant√©. Y ahora que est√° tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo tambi√©n lo viv√≠ y mi relaci√≥n con Joche se termin√≥ fundamentalmente por eso‚ÄĚ, agreg√≥.

La joven tambi√©n asegur√≥ que est√° siendo hostigada por parte de Bibb√≥, quien, seg√ļn ella, no deja de enviarle mensajes. ‚ÄúEstoy viviendo una situaci√≥n de hostigamiento de su parte y me da mucha pena porque mientras √©l publica que fueron cuatro a√Īos de amor, yo recib√≠a otro tipo de mensajes‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúYo no me quiero meter con su rollo psicol√≥gico, pero gracias a que me menoscab√≥ como mujer yo termin√© con √©l. Y a pesar de todo lo que publica en redes sociales, a m√≠ me sigue molestando desde la vereda del maltrato, todav√≠a. No quiero decir las cosas tal como son, porque son horribles. Yo no soy como √©l que me est√° tratando de dejar mal. Yo no lo voy a hacer con √©l, no de esa misma forma‚ÄĚ, finaliz√≥.