La mañana de este martes, el matinal de TVN, Muy Buenos Días, dio a conocer el caso de Claudia Droguett, quien se sometió a una intervención quirúrgica que salió mal.

El médico cirujano que la atendió fue Elmer Terrazas, el mismo que le regaló una operación a la comediante, Belén Mora.

A partir de eso, fue la propia Belén quien a través de su cuenta de Instagram, denunció el caso de una amiga de ella que también fue atendida por Terrazas.

“Este no es el único caso. Le regalé a mi mejor amiga una cirugía, confiando en quien me había operado. Quizá conmigo tuvo más cuidado porque ‘salgo en la tele’. Mi mejor amiga lleva un mes en la UTI, y no tiene para cuando salir”, expresó Belén.

Ante la preocupación de sus seguidores, luego explicó que su amiga se realizó una liposucción más una abdominoplastía y lifting de piernas. “Si tú entras a su consulta está tapado en títulos”, le contestó a uno de ellos.

Cabe señalar, que también fue el encargado de operar las orejas a Fernanda Figueroa, aunque en su caso las cosas también salieron bien.

Todo indica que Elmer Terrazas no está acreditado como médico cirujano en Chile y solo es médico general.

Desde la Clínica Terrazas, el aludido envió un comunicado en el cual se refiere al caso presentado por el Muy Buenos Días, en el que se defiende de las acusaciones y el cual te mostramos a continuación de manera íntegra.

“Por este acto, Elmer Terrazas, nacionalidad Argentina, en mi calidad de médico cirujano con consulta médica en Chile, ciudad de Santiago, efectivamente atendí a doña Claudia Droguett, en agosto del presente año, bajo los protocolos establecidos en la clínica en que se realizó la intervención y bajo los estrictos estándares de seguridad en la atención del paciente, se realizó consentimiento informado: proceso en el cual se conversó, explicitó y se le detalló todas y cada una de las eventuales complicaciones que podría tener bajo su intervención. Y en ellas se encontraba la anemia, situación que ocurrió en su caso”.

“Dejo expresa constancia que actué en este y todos y cada una de las atenciones realizadas a mis pacientes bajo la Lex artis. Asimismo por este acto informo el inicio de acciones legales en contra de todos y cada uno de los que resulten responsables por las injurias y calumnias que se han realizado en mi contra”.

“Actualmente me encuentro fuera de Chile debido a unas vacaciones programadas con meses de antelación, y con fecha de regreso el día 8 de enero; para quienes quieran resolver sus dudas estaré completamente dispuesto a responderlas en mi consulta”.