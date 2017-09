Así de enorme será la casa sustentable del ex chico reality Pangal Andrade

Pareciera que nunca fuera a terminar, y así mismo de seguro lo piensa él, pero Pangal Andrade avanza poco a poco.

Su casa sustentable está muy avanzada y ya tiene una forma más definida que hace meses, cuando compartía imágenes en su cuenta de Instagram y sus seguidores no entendían cómo estaría distribuido cada espacio.

El novio de Kel Calderón comenzó a trabajar hace más de un año en el que será su hogar, ubicado en la Cascada de las Ánimas en el Cajón del Maipo.

Esta semana, compartió una nueva imagen de los avances, especialmente del cuarto piso ¡No tendrá sólo dos pisos como todos pensábamos!

“Ya en el cuarto piso, parado en el tragaluz del corredor, mirando cómo vamos a cerrar la última parte del techo, a mi derecha la terraza del quincho”, escribió el kayakista, junto a una serie de hashtag donde expresa que quiere terminar luego.

Ya en el cuarto piso , parado en el traga luz del corredor, mirando como vamos a cerrar la ultima parte del techo 🤔🤔 , a mi derecha la terraza del quincho. #vamosquesepuede #elquequierepuede #recicla #reutiliza #yafaltamenos #quieroterminar😓😓. Una publicación compartida de pangalandrade (@pangalandrade) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 2:45 PDT

Su publicación fue todo un éxito pues recibió más de 8 mil me gusta. En tanto, obtuvo comentarios como: “Seco, me encanta la vista maravillosa”; “Sigue así, nada mejor que tener tu hogar en medio de la naturaleza. Éxito en todo”; “Todo trabajo tiene su recompensa, lo bueno es que no te has rendido… queda poco para terminar”.

En tanto, otros hicieron hincapié en las dimensiones de su hogar, ya que se nota que será muy amplia. “La tremenda casa”; “La media casa y construida por ti, qué maravilla”; “Es casa o departamento jajajajajajajaja. Buena Pangal, te está quedando filete”; ¿Es casa o edificio? Jaja”.

¿Qué te parece su hogar?

Paisajes q siempre quieres q queden en ti y sean parte del día a día y al mirarlos te dan ganas de ir mas alla. #ideasqueviajan @hotelesmarriott 📸@diegoastorgafotografia 🙌🙌 Una publicación compartida de pangalandrade (@pangalandrade) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 8:13 PDT

Observando el paisaje desde mi futuro balcón. Pensando en esos lugares q te marcan y te hacen salir nuevamente, para liberarse, crecer, amar y darte cuenta de lo q realmente tienes . #ideasqueviajan @hotelesmarriott 📸samsung galaxy S8😎 Una publicación compartida de pangalandrade (@pangalandrade) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 6:15 PDT

Y así vamos. #recicla #reutiliza #vamosqsepuede #elquequierepuede #yafaltamenos Una publicación compartida de pangalandrade (@pangalandrade) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 11:13 PDT