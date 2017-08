Juan Pablo Queraltó se llena de elogios tras mostrar su trabajado físico

Orgulloso de quien soy! Adiós lo malo! Bienvenido lo bueno!! Soy feliz! Soy feliz vamos que la vida es una gran fiesta! Entreno porque me hace bien! Entreno porque me enorgullezco de quien soy! Gracias por su gran cariño…. foto tomanda por mi amigo @ginojavierfit y mi querido entrenador @rodrigofit 👍🏽💪🏽 los objetivos se cumplen

