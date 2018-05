Se estrena en Chile El residente, la serie que ilustra la mala praxis de los médicos

Este lunes 7 de mayo a las 22.00 horas, FOX estrenar√° El Residente, un nuevo drama m√©dico que busca captar a los fans de Grey’s Anatomy. La serie se enfoca en los √ļltimos a√Īos de entrenamiento de un joven m√©dico que corre el tel√≥n para revelar la verdad de lo que realmente sucede en el sistema m√©dico.

La apuesta muestra con crudeza que no todos los finales son felices y no todos los doctores son h√©roes, al mismo tiempo que se atreve a retratar una problem√°tica de la que pocos hablan: la mala praxis m√©dica que es una de las principales causas ‚Äď encubiertas – de muerte en los Estados Unidos. De esta forma, expone lo bueno, lo malo, y lo feo de la vida en las instituciones m√©dicas, y cu√°nta falta de responsabilidad y transparencia habita en el sistema hospitalario estadounidense.

Compuesta por 14 episodios de una hora, la producción está protagonizada por Matt Czuchry (The Good Wife y Gilmore Girls), Emily VanCamp (Revenge), Manish Dayal (Halt and Catch Fire), Moran Atias (24: Legacy), Merrin Dungey (Big Little Lies), Shaunette Renée Wilson (Billions), Melina Kanakaredes CSI: NY) y Bruce Greenwood (Todos vs. Oj Simpson: American Crime Story).

Desde su primer d√≠a como interno, el residente de primer a√Īo Devon Pravesh (Dayal) se ve inmerso en una ca√≥tica batalla de voluntades entre el famoso jefe de cirug√≠a, el Dr. Soloman Bell (Greenwood), y el impulsivo Dr. Conrad Hawkins (Czuchry), un residente de tercer a√Īo que no cumple con las reglas, es malhablado, odioso, y no respeta la autoridad, pero obtiene resultados.

Hay un sucio secreto en el coraz√≥n del Chastain Memorial Hospital, que comienza a salir a la luz cuando el Dr. Bell, el rostro p√ļblico del lugar, convierte lo que deber√≠a ser una cirug√≠a de rutina en una tragedia debido a sus manos temblorosas. Sin embargo, a trav√©s del poder y la intimidaci√≥n, Bell logra convencer a los residentes j√≥venes emocionados por trabajar con √©l, de ayudarlo a encubrir sus errores y su propia negligencia en la muerte de los pacientes.

Por su parte, un idealista Dr. Pravesh se enfrenta a las duras realidades de la profesi√≥n mientras el arrogante Dr. Hawkins, lo toma bajo su tutela y le ense√Īa formas no convencionales para tratar pacientes. Pravesh no est√° contento con eso, pero Hawkins tiene el poder para terminar su residencia en cualquier momento.

Pravesh tambi√©n conoce a la enfermera Nicolette Nevin (Vancamp), antigua amante de Hawkins, quien le da el mejor consejo: mirar y aprender. Hawkins por su lado, apoya a la doctora nigeriana Mina Okafor (Wilson), una residente de segundo a√Īo poco popular debido a su falta de empat√≠a con los enfermos pero que, no obstante, es mejor cirujana que el Jefe de Cirug√≠a Bell.